Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
AHEF: 'Aile hekimleri pandeminin her yerinde görev aldı, ek ödeme alamadı'
Aile hekimlerinin her sıkıntılı konuda elini taşın altına koyarak çalıştığını ancak ek ödemeler konusunda diğer sağlık kuruluşlarından ayrı tutularak 12 ay yerine 3 ay şartlı ödeme yapıldığını belirten AHEF yetkilileri, 12 ay şartsız ödeme taleplerini tekrar tekrar vurgulayacaklarını açıkladı
AHEF: 'Aile hekimleri pandeminin her yerinde görev aldı, ek ödeme alamadı'
02 Şubat 2021 14:41 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, ek ödemeyi kapsayan yönetmelik değişikliği ile sorunlarının çözülmediğini belirterek, ek ödemelerin şarta bağlanmasına ve tüm sağlık kuruluşlarında 12 ay şartsız ödenirken aile hekimlerine sadece 3 ay ödenmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen; şu değerlendirmeyi yaptı: 

“5 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 'Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle aile hekimlerinin taleplerinin karşılanmadığına, haklarının gözetilmediğine dikkat çekmek istiyoruz, sesimiz duyulsun istiyoruz.”

Dr. Sezen "Emek ve çabalarımızın görmezden gelinmesi bizi son derece üzmüştür. Aile hekimliği çalışanlarına yapılacak ek ödemelerin Ağustos ayından itibaren hayata geçtiğinin ancak salgının Türkiye’de Mart ayında başladığının bir kez daha altını çizmek isteriz." 

Son 12 ayda tüm poliklinikler kapılarını kapatıp ülkenin sağlık sistemi aile hekimleri üzerine yüklenirken, aile hekimlerinin üvey evlat muamelesi gördüklerini söyleyen Sezen, canla başla çalıştıkları 12 ayın bir kalemde yok sayılmasını kabul etmeyeceklerini kaydetti.

"Meslek onurumuz hiçe sayıldı"

Yönetmelik değişikliğinde yapılacak ek ödemenin pandeminin yayılımı ile ilgili şarta bağlanmasına itiraz eden AHEF, "İzin vekâlet şartı, negatif performans şartı, cari sınıflama şartına bir de pandemi şartı ile zirveye çıkan şartlarınız ile meslek onurumuzu hiçe sayıp, güvensizliğimizi bir kez daha pekiştirdiniz. Bu durumu bir an önce düzeltilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yirmi yedi bin aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının salgınla mücadele ettiğini hatırlatan Dr. Özlem Sezen sözlerine şunları ekledi:

“COVID-19 pandemisi boyunca salgınla yoğun bir şekilde mücadele ettik, iş güvenliği sağlığı hiçbir şekilde sağlanmazken, aile hekimleri olarak COVID-19 aşılaması konusunda canla başla çalışıyoruz! Hekimler yüzyıllardır olduğu gibi mesleğimizin gereğini icraya devam ederken bu onur kırıcı yaklaşımı kabul etmedik, etmeyeceğiz.”

Anahtar Kelimeler:

aile hekimleri dernekleri federasyonu ek odeme

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.