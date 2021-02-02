AHEF: 'Aile hekimleri pandeminin her yerinde görev aldı, ek ödeme alamadı'

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu, ek ödemeyi kapsayan yönetmelik değişikliği ile sorunlarının çözülmediğini belirterek, ek ödemelerin şarta bağlanmasına ve tüm sağlık kuruluşlarında 12 ay şartsız ödenirken aile hekimlerine sadece 3 ay ödenmesinin kabul edilemeyeceğini belirtti.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Dr. Özlem Sezen; şu değerlendirmeyi yaptı:

“5 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 'Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle aile hekimlerinin taleplerinin karşılanmadığına, haklarının gözetilmediğine dikkat çekmek istiyoruz, sesimiz duyulsun istiyoruz.”

Dr. Sezen "Emek ve çabalarımızın görmezden gelinmesi bizi son derece üzmüştür. Aile hekimliği çalışanlarına yapılacak ek ödemelerin Ağustos ayından itibaren hayata geçtiğinin ancak salgının Türkiye’de Mart ayında başladığının bir kez daha altını çizmek isteriz."

Son 12 ayda tüm poliklinikler kapılarını kapatıp ülkenin sağlık sistemi aile hekimleri üzerine yüklenirken, aile hekimlerinin üvey evlat muamelesi gördüklerini söyleyen Sezen, canla başla çalıştıkları 12 ayın bir kalemde yok sayılmasını kabul etmeyeceklerini kaydetti.

"Meslek onurumuz hiçe sayıldı"

Yönetmelik değişikliğinde yapılacak ek ödemenin pandeminin yayılımı ile ilgili şarta bağlanmasına itiraz eden AHEF, "İzin vekâlet şartı, negatif performans şartı, cari sınıflama şartına bir de pandemi şartı ile zirveye çıkan şartlarınız ile meslek onurumuzu hiçe sayıp, güvensizliğimizi bir kez daha pekiştirdiniz. Bu durumu bir an önce düzeltilmesini talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yirmi yedi bin aile hekimi ve aile sağlığı çalışanının salgınla mücadele ettiğini hatırlatan Dr. Özlem Sezen sözlerine şunları ekledi: