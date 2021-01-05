Aile hekimlerinin COVID-19 aşısını saklayacak dolabı yok

MediMagazin Genel Yayın Yönetmeni Dr. İbrahim Ersoy, Çin’den Türkiye’ye getirilen ve halk sağlığı labatuvarlarında analizleri sürdürülen aşı çalışmalarını İstanbul Aile Hekimleri Derneği (İSTAHED) Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur ile değerlendirdi. MediGündem yayınına katılan Tamur, Dr. İbrahim Ersoy’un sorularını yanıtladı. Tamur, aile hekimlerinin aşılama çalışmalarında aktif görev alacağının bildirilmesinin ardından, aile sağlığı merkezlerindeki teknik eksiklikleri dile getirdi ve bir aile hekiminin günde 10-15 kişiye aşı yapabileceğinin altını çizdi.

“Türkiye’de şu an 27 bin aile hekimliği birimi var, aile sağlığı merkezi yok.” diye konuşan Tamur, şu değerlendirmeyi yaptı:

“Ortalama dört veya beş hekimden oluşan, dolayısıyla 5-6 bin civarında bir aile hekimliği merkezinden bahsediyoruz. Bir aile hekiminin çalıştığı veya 15-20 aile hekiminin çalıştığı yerler de var. Bunların hepsinde bir veya iki ev tipi buzdolabı var. Dolaysıyla, bizim buralara yüzlerce aşıyı koyma şansımız yok. Bir gün içinde (her gün lojistik destek yapılsa dahi), bizim bu aşıları dolapta tutma şansımız neredeyse yok. Aşı takip sistemi kurulmadan böyle bir konun halledilmesi mümkün değil. İstanbul’da şu an aşı takip sistemi kuracak makine yok. Bir aile hekiminin günlük işlerini de hesaba katarsak, bir aile hekiminin bugün için 10-15’ten fazla aşı yapması mümkün değil. Eğer kalabalık bir aile sağlığı merkezi ise bu da mümkün olmayacaktır.”

Buzdolaplarımızın soğuk zinciri koruması mümkün değil

Tamur, pandeminin başından bu yana aile hekimlerinin bilgilendirilmediğini vurguladığı konuşmasında, gelişmeleri medyadan ve hasta kayıt sisteminden öğrendiklerini kaydetti. Tamur, şöyle konuştu:

“En son gördüğümüz şey de MHRS sistemlerimizde bir değişiklik yapıldı, oraya randevuların arasına COVID-19 aşı randevusu da eklendi.”

Aşının saklanmasında soğuk zincirin korunmasına yönelik bir temas olup olmadığı sorusuna yanıt veren Tamur, kendilerine bakanlık tarafından bir paylaşımın yapılmadığı bilgisini verdi ve soğuk zincirin sağlanması konusunda şu ifadeleri kullandı:

“Biz aşı takip sistemleriyle soğuk zincirimizi yapabiliyoruz. Ancak şöyle bir sıkıntımız var. Buzdolaplarımız normal zamanda kullandığımız ve kızamık, sus çiçeği gibi aşılarımızın, serumlarımızın bulunduğu dolaplar. Bu dolaplar zaten dolu ve tam kapasiteleriyle çalışıyorlar.

COVID-19 aşılaması kitlesel bir aşılama. Toplum sağlığını koruyucu bir hizmetten bahsediyoruz. Bunların bir anda aile sağlığı merkezlerine yüklenmesi mümkün değil. Türkiye’de bir hekimli aile sağlığı merkezi de var, 15 hekimli aile sağlığı merkezi de var. 15 hekimli aile sağlığı merkezinde ise en fazla iki dolap var. İki dolaba böyle bir yüklenme yapılması ve bu dolabın soğuk zinciri koruması mümkün değil. Bakanlığın bu anlamda mutlaka başka bir yol seçmesi lazım.

Vatandaş başka seçeneği olmazsa aile hekimlerini tercih edecektir aşılamada. Ayşe teyze bana geldiğinde, henüz aşısız ve bağışık olmayan ve hastalığa açık halde gelecek.

Aşıların uzun dönem ve kısa dönem yan etkilerinin tam olarak bilinmediğini düşünürsek bu aşılamayı seri halde, fabrikasyon aşılama şekilde yürütme şansımız olmadığını belirtmek lazım.”

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