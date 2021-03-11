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Ak Parti Sözcüsü, COVID-19 ile mücadelenin 1. yılını değerlendirdi: Bu tarihe geçen bir mücadeledir
Çelik, "Küresel salgına karşı güçlü bir altyapıyla girdik. Bazı ülkelerin darmadağın olduğu bu süreçte ülkemiz en güçlü mücadelelerden birini verdi. İnsanımızı korumanın bilinciyle herkes seferber oldu. Bu tarihe geçen bir mücadeledir" dedi
Ak Parti Sözcüsü, COVID-19 ile mücadelenin 1. yılını değerlendirdi: Bu tarihe geçen bir mücadeledir
11 Mart 2021 15:23 - AA
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AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'de yeni tip koronavirüs (COVID-19) vakasının ilk görülme tarihinin birinci yılında sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koronavirüsün Türkiye'de görülmesinin üzerinden tam bir yıl geçtiğini belirten Çelik, başta sağlık çalışanları olmak üzere çok sayıda kurumda çalışanların inanılmaz bir fedakarlıkla mücadele verdiğini dile getirdi. Küresel salgınla mücadelede emek ve fedakarlıkla gayret edenlere teşekkür eden Çelik, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bu küresel salgına karşı başta şehir hastaneleri ile güçlü bir altyapıyla girdik. Bazı ülkelerin darmadağın olduğu bu süreçte ülkemiz en güçlü mücadelelerden birini verdi. İnsanımızı korumanın bilinciyle herkes seferber oldu. Bu tarihe geçen bir mücadeledir. Kimi ülkeler büyük bir dağınıklık içindeyken Cumhurbaşkanımız olayın hemen başında bizzat kriz yönetimine liderlik etti. Kurumlarımızın koordinasyonu sağlandı. Bilim insanlarımızın birikimi sürecin yönetiminden en etkili şekilde devrede oldu."

Dünya düzenini sarsan küresel salgınlardan birinin yaşandığına dikkati çeken Çelik, şunları kaydetti:

"Ülkelerin altyapılarından gelecek planlarına kadar her şey alt üst oluyor. Bu süreçte ülkemiz tüm birikimi ve milletimizin hasletleri ile öne çıktı. Bir yandan ev ev tüm vatandaşlarımıza polisimiz, jandarmamız ve tüm ekiplerimizle ulaşılırken bir yandan da başka devletlere yardım elimizi uzattık. Bir tek Türkiye Cumhuriyeti'nin yardım uçakları ülke ülke gezerek 'İnsanlık için yanınızdayız.' mesajını dünyaya yazdı. Cumhurbaşkanımızın selamı ve milletimizin mesajıyla başka ülkelere ulaşan yardımlar gösterdi ki zor zamanların vicdan abidesi Türkiye Cumhuriyeti'dir. Bu salgınla mücadele etmeye şimdi aşı süreciyle devam ediyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz."

Çelik, bu dönemde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

"Maske, mesafe, temizlik" diyerek mücadeleye devam edilmesi gerektiğinin altını çizen Çelik, "Zor günler geçecek, sevdiklerimizle yine sofralarda, bayramlarda buluşacağız." görüşünü aktardı.

Anahtar Kelimeler:

yeni tip koronavirus ak parti sozcusu omer celik covid-19 saglik calisanlari

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