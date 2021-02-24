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Ak Parti'nin İzmir İl Kongresine katılanlara test yapıldı iddialarına İl Sağlık Müdüründen yanıt geldi
İzmir İl Sağlık Müdürlüğü, AK Parti İl Kongresine katılan herkese kamu hastanelerinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) testi yapıldığı iddiasına yanıt verdi
Ak Parti'nin İzmir İl Kongresine katılanlara test yapıldı iddialarına İl Sağlık Müdüründen yanıt geldi
24 Şubat 2021 17:27 - AA
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Müdürlüğün internet sitesinde yer alan açıklamada, bazı basın yayın organlarında "İzmir'de AK Parti Kongresine katılan delegelere kamu hastanelerinde COVID-19 testi yaptırıldığı" yönünde haberlerin yer aldığı belirtildi.

Kentte COVID-19 vaka sayısının stabil seyrettiği, salgın poliklinikleri ve PCR laboratuvarlarının sıkıntısız şekilde kesintisiz hizmet vermeye devam ettiği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"İlimizdeki bütün hastanelerde pandemi polikliniğine başvuran hastaların tümüne hekimlerce uygun görülen tetkikler yapılmaktadır. Bu konuda herhangi bir kişi, ekip veya gruba özel bir işlem yapılması söz konusu değildir. Haberde yer alan ve parti il teşkilatınca delegelere gönderildiği iddia edilen SMS mesajı bilgimiz dahilinde olmayıp o gün yapılan test sayısı ile diğer günler arasında belirgin bir fark gözlenmemiştir."

Anahtar Kelimeler:

covid-19 vaka sayisi izmir pcr pandemi

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