Akdeniz Üniversitesi Rektörü: Kadın ve erkek hastamız bağırsak naklini sabırsızlıkla bekliyor

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesinin kompozit doku ve organ nakillerinde bir marka olduğunu söyledi. Başarının sadece ameliyatı gerçekleştirmek olmadığını kaydeden Rektör Prof. Dr. Özkan, şu değerlendirmeyi yaptı:

'TECRÜBEMİZ YÜKSEK'

Akdeniz Üniversitesinin kompozit doku nakillerinin yapıldığı dünyanın sayılı merkezlerinden olduğunu ifade eden Prof. Dr. Özkan, tecrübelerinin çok yüksek olduğunu söyledi. Rektör Özkan, Akdeniz Üniversitesi’nin bu nakiller için alt yapısının, tecrübesinin ve cerrah kalitesinin çok kıymetli olduğunu belirtti. İlk kez yapacakları ince bağırsak ve akciğer nakli planlamasında, çok sayıda hastanın kendilerine başvurduğunu söyleyen Prof. Dr. Özlenen Özkan, şöyle devam etti:

Bunun üzerine bu nakilleri planlamaya başladık. Şu an bağırsak nakli ile ilgili tüm alt yapımız hazır. Mevzuatta gerektiği gibi ruhsatımız da var. Akciğer nakli için alt yapımız ve tecrübemiz buna müsait. Ruhsat için başvuruda bulunduk. Ruhsatımız geldiği anda inşallah, en kısa zamanda akciğer nakli yapmayı da planlıyoruz."

'İKİ HASTAMIZ HAZIR'

İlk etapta bağırsak nakli yapmayı planladıklarını anlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, ameliyat için bir erkek, bir kadın olmak üzere iki genç hastanın beklediğini söyledi. İki hastanın da bağırsak nakline hazır olduğunu belirten Prof. Dr. Özkan, “Genç yaşlardaki iki hastamız nakil olmayı bekliyor" dedi. Bağırsak nakli için pandeminin azalmasını beklediklerini ifade eden Prof. Dr. Özkan, ekledi:

BAĞIRSAK NAKLİNİN KRİTERLERİ VAR

Bağırsak nakli için çok sayıda hastanın başvurduğunu vurgulayan Prof. Dr. Özkan, hastaların kriterlere göre listeye alındığına dikkat çekti. Prof. Dr. Özkan, şu açıklamayı yaptı:

“Önemli olan hastanın ihtiyacı olması. Her organ ve doku naklinin kriterleri vardır; her hastaya her nakil yapılmaz. Mesela bağırsak nakli için kanser olmaması gerekiyor. Bağırsak kısa olduğu zaman sindirime bağlı çeşitli sıkıntılar ortaya çıkıyor. Vitamin, yağ ve proteini sindiremediği için bazı hastalıklar oluşuyor. En önemlisi de bağırsak nakli ameliyatını kaldırabilecek sağlıkta olması gerekiyor. O zaman listeye alınıyor."