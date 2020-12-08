Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Akdeniz Üniversitesindeki aşı denemelerine katılan Rektör Özkan: 'İkinci dozda çok ciddi bir yan etkisi olmadı'
Çin'den getirilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının gönüllü olarak testlerine katılan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, virüsten kurtulmak için tek umudun aşı olduğunu bildirdi
Akdeniz Üniversitesindeki aşı denemelerine katılan Rektör Özkan: 'İkinci dozda çok ciddi bir yan etkisi olmadı'
08 Aralık 2020 11:49 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Özkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyanın en kısa sürede Kovid-19 belasından kurtulmasını temenni ederek aşı çalışmalarının önemine işaret etti.

"İnşallah aşılar faydalı olur. Şu an etkilerini biz de bilmiyoruz, merakla bekliyoruz. İnşallah Türk aşılarımız da bir an önce piyasaya çıkar, çok etkili olur. Aşılar yarışır, Türk aşıları da bu yarışa girer inşallah." diyen Özkan, insanların biraz nefes alabilmesi için aşıların önemli olduğunu söyledi.

- "Tek umudumuz aşı"

Salgının dünyayı etkilediğini ifade eden Özkan, şunları kaydetti:

"Dua ediyoruz, insanlık umarım bu beladan kurtulur. Çin'den getirilen aşının deneme çalışmalarına ben de katıldım. İlk dozda bir günlük bir başağrım oldu ama ikinci dozda çok ciddi bir yan etkisi olmadı. Ağrının nedenini bilemiyoruz aşıdan mıydı psikolojik miydi? Ben de sonuçlarını merakla bekliyorum ama faz 3 çalışması olduğu için kurallarına riayet etmek gerekiyor. Onlar, 'tamam bu faz 3 çalışması kırıldı' dediği anda sonuçlarına bakılacak. O zaman anlayacağız 'başağrısı yapan neydi?' diye. Aşı çalışmaları bizim için çok önemli çünkü tek umudumuz aşı. Herhangi bir ilaç maalesef bunulamadı. Aşı çalışmalarının sonuçlarını merakla bekliyoruz."

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde ilk aşı Rektör Özkan'a uygulandı

Akdeniz Üniversitesinin de aşı üzerine çalışmalar yürüttüğüne değinen Özkan, "Bu süreçler çok hızlı olamıyor maalesef çünkü güvenli olması gerekiyor. Etkin olduğunu kanıtlamanız gerekiyor. Aşı çalışmalarımız hızla devam ediyor. İnşallah bizden de güzel haberler gelir." diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

akdeniz universitesindeki asi denemelerine katilan rektor ozkan ikinci dozda cok ciddi bir yan etkisi olmadi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.