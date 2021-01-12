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Aksaray Valisi: Aşılarımız geldi, gelecek hafta başlayacağımızı düşünüyorum
Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, Çin'den gelen koronavirüs aşısının gelecek hafta yapılmaya başlamasını planladıklarını belirterek, "Aşılarımız geldi. 3'üncü faz aşı denemelerinin bitmesini bekliyoruz. Biz de aşıları yavaş yavaş dağıtmaya başlayacağız." dedi
Aksaray Valisi: Aşılarımız geldi, gelecek hafta başlayacağımızı düşünüyorum
12 Ocak 2021 15:55 - DHA
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Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü' nedeni ile kentteki gazetecilerle bir araya geldi. Aksaray'daki yatırımları anlatan Vali Aydoğdu, Çin'den gelen koronavirüs aşısıyla ilgili de açıklamada bulundu. Aydoğdu, aşı ile ilgili şunları söyledi:

"Aşılarımız geldi. 3'üncü faz aşı denemelerinin bitmesi bekliyoruz. Bu aşılara kimlerden başlayacağımız ile ilgili bize bir görev gelecek. Biz de aşıları yavaş yavaş dağıtmaya başlayacağız. Bu aşıları HES koduna göre aşıları dağıtacağız. Bugün itibarıyla şehrimizde koronavirüs iyice azaldı. Bu konuyla ilgili Aksaray halkına çok teşekkür ederim. Salgın döneminde bize çok destek oldular. Aşılara gelecek hafta içerisinde başlayacağımızı düşünüyorum." 
 

Anahtar Kelimeler:

hes kodu koronavirus asisi aksaray

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