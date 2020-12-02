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Alman enfeksiyon uzmanı Wendtner açıkladı: Yapay sürü bağışıklığı 2022'ye kadar sürebilir
Alman enfeksiyonoloji uzmanı Clemens , ülkede yapay sürü bağışıklığına ulaşmak için halkın yüzde 60-70'inin aşı olması gerektiğini ve bunun da 2022 yılına kadar sürebileceğini söyledi
Alman enfeksiyon uzmanı Wendtner açıkladı: Yapay sürü bağışıklığı 2022'ye kadar sürebilir
02 Aralık 2020 11:39 - Deutsche Welle
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Umut veren aşı haberlerine karşı uyarıda bulunan Almanya'nın Münih kentindeki Schwabig Hastanesinin Enfeksiyonoloji Bölümü Başkanı Clemens Wendtner, koronavirüse karşı ilaç geliştirme araştırmalarının da yoğun şekilde sürmesi gerektiğini söyledi.

Şimdiye kadar gelen aşı geliştirme haberlerinin çok iyi ve umut verici olduğunu vurgulayan Wendtner, ancak aşıyla yapay sürü bağışıklığının sağlanabilmesi için halkın yüzde 60 ila 70'nin aşılanması gerektiğini ve bunun da 2022 yılının başına kadar zaman alabileceğini ifade etti. O zamana kadar da hastaların tıbbi tedavisinin sağlanması gerektiğini vurgulayan Wendtner, bu nedenle ilaç geliştirme çalışmalarının aşı bulunduktan sonra da aynı şekilde önemli olduğuna dikkat çekti.

Covid-19 tedavisinde kullanılan ilaçlar

Dünya genelinde koronavirüsle etkili şekilde mücadele eden bir ilaç şimdiye kadar geliştirilebilmiş değil. Covid-19 hastalarının tedavilerinde yaygın olarak bir kortizon ilacı olan deksametazon uygulandığına işaret eden Wendtner, bu ilacın hastalığın ileri evrelerinde Covid-19'un yol açtığı aşırı iltihaplanmayı önlemek için kullanıldığını söyledi.

Salgının başlangıcında gündeme gelen ve ABD Başkanı Donald Trump'ın da kullandığını açıkladığı remdesivir ilacı ise Covid-19 tedavisinde sınırlı bir rol oynuyor. Bu ilaç, hastalığın sadece erken evresinde, yani hasta yoğun bakımda solunum cihazına bağlanmak zorunda değilse, kullanılıyor. Ancak remdesivir, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) bu ilacın muhtemel yan etkileri nedeniyle yaptığı uyarı üzerine daha az kullanılmaya başlandı.

Anahtar Kelimeler:

almanya koronavirus covid-19 deksametaz dso

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