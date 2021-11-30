Alman profesörden çarpıcı açıklamalar: Yeni varyant pandeminin sonunu getirebilir

Almanya’daki saygın bir profesör, corona virüsün Omicron varyantının ilk kez tespit edildiği Güney Afrika’daki doktorların varyantın daha az şiddetli semptomlara neden olduğunu söylemesinin ardından çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Bir yılbaşı hediyesi olabilir"

Almanya'nın bir sonraki sağlık bakanı olmaya aday klinik epidemiyolog Prof. Dr. Karl Lauterbach, ilk raporların, Omicron varyantının bir yılbaşı hediyesi olabileceği ve hatta pandeminin sonunu hızlandırabileceği anlamına geldiğini söyledi.

Güney Afrika'daki doktorlar, Omicron’un corona virüsün önceki versiyonlarına göre baş ağrısı ve yorgunluk gibi hafif semptomlara neden olduğunu açıklamıştı.

"Grip gibi daha bulaşıcı, ancak daha az öldrümek için evrim geçirdi"

Lauterbach, “Omicron varyantının başak proteininde 32 mutasyonu var, yani delta varyantının iki katı kadar. Bu durum, çoğu solunum virüsünün evrimine paralel olarak, corona virüsün daha sık enfekte etmek ve ancak az ölümcül olmak için evrimleştiği anlamına gelebilir” dedi.

Aşılamanın önemine vurgu

Diğer taraftan, İngiltere’de yer alan East Anglia Üniversitesi'nde bulaşıcı hastalıklar uzmanı olan Prof. Dr. Paul Hunter, teorinin 'doğruluğunu kanıtlayabileceğini' söyledi, ancak aşılamanın bu türe karşı korunmada çok önemli olduğunu vurguladı.

Bununla birlikte, bilim insanları uzun zamandır corona virüsün ortadan kaldırılmasının pek mümkün olmadığı, bunun yerine daha hafif bir soğuk algınlığı benzeri virüse evrimleşeceği konusunda açıklamalarda bulundu.

Daha çok erken​

Ancak bilim bilim insanları, Omicron varyantının ne tür bir etki yaratacağını belirlemek için en az bir aya ihtiyaçları olduğunu aktardı. Çünkü bir insanın corona virüse yakalandıktan sonra, ciddi şekilde rahatsızlanması zaman alıyor.

Araştırmacılar, ayrıca Omicron'un endişe verici mutasyonlarının onu deltadan daha bulaşıcı hale getirip getiremeyeceğini ve aşılara karşı direncin gerçek dünyaya etkileyip etkilemeyeceğini anlamak için en az iki haftaya daha ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Öte yandan, şimdiye dek Omicron varyantının vakaların çoğu, yaşlı yetişkinlere kıyasla virüsten daha hafif semptomlar yaşayan genç insanlarda görüldü.

Semptomlar ve şiddeti değişebilir

Doktorlar, hastalar arasındaki semptomların hafif olduğunu ve yorgunluk, kas ağrıları ve baş ağrısını içerdiğini bildirdi. Ancak, uzmanlar, Omicron daha büyük yaş gruplarına yayıldıkça semptomların ve şiddetinin farklı olabileceğini konusunda uyardı.

Güney Afrika Tabipler Birliği Başkanı olan ve yeni varyantı bir hastada ilk kez tespit eden Dr. Angelique Coetzee, tedavi ettiği yedi kişide aşırı yorgunluk, hafif kas ağrıları, boğazda kaşıntı ve kuru öksürük olduğunu söyledi.