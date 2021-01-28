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Almanya, AstraZeneca aşısının 65 yaş üzerine yapılmamasını tavsiye etti
AB ile AstraZeneca şirketi arasında tedarikte yaşanan gerginlik sürerken Alman Aşı Komisyonu, aşının 65 yaş üstünde kullanımı için yeterli veri bulunmadığını bildirdi. Aşıya onay için karar Cuma günü çıkacak
Almanya, AstraZeneca aşısının 65 yaş üzerine yapılmamasını tavsiye etti
28 Ocak 2021 17:23 - Deutsche Welle
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İngiliz-İsveç ortaklığındaki aşı üreticisi AstraZeneca ile AB arasında tedarik krizi sürerken Alman Aşı Komisyonu aşıyla ilgili raporunda güncellemeye gitti.

Almanya'da salgın hastalıklarla mücadele konusunda yetkili Robert Koch Enstitüsü'ne bağlı Aşı Komisyonu, aşının 65 yaş üzerindeki etkinliği konusunda elde yeterli veri bulunmadığını belirterek bu nedenle sadece 65 yaş altına uygulanmasını tavsiye etti.

Komisyon, son bulgular ışığında aşı tavsiyelerini güncelleyerek "Aşının 65 üstü yaş grubundaki etkinliğini değerlendirmeye elverişli veriler, şu an için yetersiz kalmaktadır" ifadesine yer verdi.

Raporda, "AstraZeneca aşısının mRNA yöntemiyle geliştirilen aşılardan farklı olarak sadece 18-64 yaş grubuna uygulanması gerektiği" kaydedildi. AB içinde şimdiye kadar mRNA yöntemiyle üretilen BioNTech/Pfizer ve Moderna'nın aşıları kullanım izni almıştı.

AstraZeneca'ya AB çapında kullanım izni verilmesi konusunda karar, Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) Cuma günü yapacağı toplantıda verilecek.

AB aşı ihracatına onay koşulu getiriyor

AstraZeneca'nın AB'ye önceden taahhüt ettiği doz miktarını tutturamayacağını açıklamasının ardından yaşanan gerginlik de sürüyor. Şirketin AB dışındaki İngiltere gibi üçüncü ülkelere sevkiyatı planlandığı gibi sürdürdüğünden şüphelenen AB, Birlik içinde üretilen aşıların ihracatının gözetlenmesine yönelik bir mekanizma oluşturacak.

AB Komisyonu, aşı ihraç planlarının Komisyon'a sunulması ve onaya tabi olmasını öngören mekanizmayla ilgili ayrıntıların Cuma günü açıklanacağını bildirdi. 

Anahtar Kelimeler:

alman asi komisyonu astrazeneca avrupa ilac ajansi 65 ustu yas

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