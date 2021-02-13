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Almanya Başbakanı Merkel, COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesinden yana değil
Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (COVID-19) kısıtlamalarının gevşetilmesi konusunda ihtiyatlı olunması gerektiğini söyledi
Almanya Başbakanı Merkel, COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesinden yana değil
13 Şubat 2021 12:25 - AA
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Alman ZDF televizyonuna konuşan Merkel, COVID-19 kısıtlamalarının hızlıca gevşetilmesi durumunda üçüncü dalgayla karşılaşılabileceği uyarısında bulundu.

Virüsün mutasyona uğramasından dolayı dikkati olunması gerektiğini vurgulayan Merkel, şu ifadelere yer verdi:

"Salgını üçüncü bir dalga olmadan atlatıp atlatamayacağımız ya da çok dikkatli olup olmayacağımız ve belki de tekrar artan vaka sayılarına sahip olup olmayacağımız artık bize ve akıllıca açılma adımlarına bağlı. İhtiyatlı olunması gerekir." 

Merkel, virüs bulaşanların temaslarının tespit edilmesinin önemli olduğunu, vaka sayılarını aşağıya indirmenin ne kadar zaman aldığının görüldüğünü aktardı.

Anahtar Kelimeler:

mutasyon angela merkel ucuncu dalga covid-19 almanya

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