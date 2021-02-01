Almanya Çin ve Rus aşılarını kullanmayı düşünüyor

MEDİMAGAZİN-Almanya’nın Bavyera eyaletinin başbakanı Markus Söder, aşı uygulamasının durması nedeni ile ne kadar baskı altında olduklarına dikkat çekerek Almanya'nın Sputnik V ve Çinli aşıları onaylaması gerektiğini söyledi.

Guardian’ın haberine göre Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn, AB düzenleyicileri tarafından onaylanırsa Rus ve Çin aşılarını kullanmaya açık olduğunun da sinyalini verdi. Sağlık Bakanı bir gazeteye verdiği röportajda, bu aşıların pandemiyi sona erdirmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Bakan Alman devlet yayın kuruluşu ARD'ye, bu aşıların önce düzenleyici değerlendirmelerden geçmesi gerektiğini ve belki de bunun BioNTech ve diğer aşılar için olduğu gibi acil kullanım onayı alması gerektiğini belirtti: