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Almanya Çin ve Rus aşılarını kullanmayı düşünüyor
Almanya ülkedeki aşılama düzeylerini artırmak için Rus ve Çin aşılarını kullanabilir
Almanya Çin ve Rus aşılarını kullanmayı düşünüyor
01 Şubat 2021 13:19 -
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MEDİMAGAZİN-Almanya’nın Bavyera eyaletinin başbakanı Markus Söder, aşı uygulamasının durması nedeni ile ne kadar baskı altında olduklarına dikkat çekerek Almanya'nın Sputnik V ve Çinli aşıları onaylaması gerektiğini söyledi.

Guardian’ın haberine göre Alman Sağlık Bakanı Jens Spahn, AB düzenleyicileri tarafından onaylanırsa Rus ve Çin aşılarını kullanmaya açık olduğunun da sinyalini verdi. Sağlık Bakanı bir gazeteye verdiği röportajda, bu aşıların pandemiyi sona erdirmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Bakan Alman devlet yayın kuruluşu ARD'ye, bu aşıların önce düzenleyici değerlendirmelerden geçmesi gerektiğini ve belki de bunun BioNTech ve diğer aşılar için olduğu gibi acil kullanım onayı alması gerektiğini belirtti:

“Bu aşıların varsa değerlendirilmesinin gerekli ve mümkün olduğunu düşünüyorum. Ve eğer güvenli ve etkililerse, o zaman kullanılmaları gerekir. "

Anahtar Kelimeler:

almanya sputnik v cin asisi covid-19

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