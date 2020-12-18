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Almanya, COVID-19 aşısında öncelikli olanları belirledi
Yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 27 Aralık’ta toplu aşılamaya başlanmasının planlandığı Almanya’da aşının yapılacağı öncelikli gruplar belirlendi
Almanya, COVID-19 aşısında öncelikli olanları belirledi
18 Aralık 2020 16:59 - AA
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Almanya’da Sürekli Aşı Komisyonu (STIKO) ve Ulusal Bilim Akademisi Loepoldina’nın tavsiyeleri doğrultusunda ülkede toplu Kovid-19 aşılamasına ilişkin “öncelikli grupların” yer aldığı aşılama planlaması hazırlandı.

 

  • Planlamaya göre yüksek önceliği olan ilk grupta 80 yaş üstündekiler ve yaşlı bakımevlerinde kalanların yanı sıra yoğun bakımda ve acil servislerde çalışan sağlık personeli ile yaşlı bakımevlerinde çalışanlar bulunuyor.

 

  • İkinci grupta 70 yaş üstündekiler, demans hastaları, organ nakli yapılan kişiler, mülteci ve evsizlerin barındığı yurtlarda yaşayanlar yer alıyor.

 

  • Üçüncü grup da 60 yaş üstündekiler, kronik hastalar, devlet kurumlarında önemli pozisyonda bulunanlar, öğretmenler, eğitmenler ve perakende sektöründe çalışanlarından oluşuyor.

 

Sağlık Bakanı Jens Spahn düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19’dan dolayı hayatını kaybeden her iki kişiden birinin 80 yaşın üstünde olduğunu belirterek, bundan dolayı yaşlı bakımevlerinde yaşayanların ilk önce aşılanması gerektiğini söyledi.

Spahn, bu süreçte en zayıfları korumayı hedeflediklerini belirtti.

Almanya’da 2021’in ilk çeyreğinde 11 milyon ila 13 milyon aşı dozunun hazır olacağını ifade eden Spahn, ancak bu süreç içinde başka aşıların kullanım onayı alması durumunda bu sayının yükseleceği bilgisini paylaştı.

Herkesi sırasını beklemeye çağıran Spahn, pandemi sürecinde temas kurallarına da uyulmasını istedi. Ülkede eyaletlerin sorumluluğunda 400’ün üzerinde aşı merkezi kuruldu. Bunun yanı sıra yaşlı bakımevlerinde aşılama faaliyetlerini yürütecek mobil aşı ekipleri oluşturulacak.

Avrupa Birliği (AB) ülkeleri aşılamalara başlamak için AB'nin ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansının (EMA) gelecek hafta başında Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği aşıya onay vermesini bekliyor. EMA, onay toplantısının 21 Aralık'ta yapılacağını duyurmuştu.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, şu ifadeleri kullandı:

"Aşılamalar 27, 28 ve 29 Aralık'ta AB genelinde başlayacak." 

Anahtar Kelimeler:

almanya kovid-19 oncelikli gruplar avrupa birligi

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