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Almanya, COVID-19 kısıtlamalarının süresini 14 Şubat'a kadar uzattı
Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 eyalet başbakanı ile yaptığı corona virüs zirvesinin ardından Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların 14 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu
Almanya, COVID-19 kısıtlamalarının süresini 14 Şubat'a kadar uzattı
19 Ocak 2021 18:01 - NTV
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Almanya Başbakanı Angela Merkel, 16 eyalet başbakanı ile yaptığı koronavirüs zirvesinin ardından Covid-19 ile mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların 14 Şubat'a kadar uzatıldığını duyurdu.

TOPLAM CAN KAYBI 50 BİNE YAKLAŞTI

Almanya'da koronavirüs nedeni ile son 24 saatte 989 kişi hayatını kaybetti.

Almanya'da bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 11 bin 369 kişiye Covid-19 tanısı konuldu.

Böylelikle ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 52 bin 28'e yükseldi. Son 24 saatte 989 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı da 47 bin 622'e çıktı.

Covid-19 nedeni ile yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 5 bin olduğu, bunlardan 2 bin 869'nun entübe edildiği aktarıldı.

Ülkede şu ana kadar 1 milyon 145 bin kişiye corona virüs aşısı yapıldığı kaydedildi.

KISITLAMALAR 11 OCAK'TA DEVREYE GİRMİŞTİ

Almanya’da Ocak ayının ilk haftası Başbakan Angela Merkel ve eyalet başbakanlarının aldığı karar üzerine daha sıkı salgın önlemleri yürürlüğe girmişti.

Aile Bakanı Franziska Giffey Rheinischen Post gazetesine yaptığı açıklamada Almanya’nın "Virüsün yayılmaya başladığından bu yana pandeminin en şiddetli durumda" olduğunu söylemişti.

11 Ocak'ta devreye giren önlemlerle beraber, bir hane halkından olanlar sadece bir kişi ile bir araya gelebilecek. Vaka sayısının bir hafta içinde 100 bin kişide 200’den fazla olduğu bölgelerde yaşayanlar zaruri bir nedenleri olmadığı müddetçe 15 kilometreden uzağa seyahat edemeyecek. 
 

Anahtar Kelimeler:

almanya basbakani angela merkel covid-19

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