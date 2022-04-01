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Almanya, COVID-19 önlemlerinin çoğunu kaldırıyor
Almanya'da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulamaya alınan tedbirlerin çoğu kaldırılıyor.
Almanya, COVID-19 önlemlerinin çoğunu kaldırıyor
01 Nisan 2022 14:08 - AA Erbil Başay
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Federal Meclis'te kabul edilen yeni Enfeksiyon Yasası uyarınca, bu hafta ülkenin büyük bölümünde az sayıda Kovid-19 tedbiri yürürlükte kalacak.

Almanya'nın başkenti Berlin'de toplu taşıma araçlarında, muayenehanelerde, hastanelerde, bakım ve huzurevlerinde maske takma zorunluluğu devam edecek. Diğer yerler için bu zorunluluk kaldırıldı. Restoranlar, kültür ve spor etkinliklerine giriş kısıtlamaları da uygulanmayacak.

Hastanelerde, cezaevlerinde, bakım ve huzurevleri gibi kurumlar ile okul ve kreşlerde Kovid-19 antijen testi yaptırma zorunluğu devam edecek. PCR testi pozitif çıkanlara yönelik karantina uygulamaları sürecek.

Kovid-19 önlemlerinin büyük bölümü Hessen ve Bremen eyaletlerinde yarından, diğer eyaletlerde 3 Nisan'dan itibaren sona erecek.

Hamburg ile Mecklenburg-Vorpommern eyaletlerinde ise günlük Kovid-19 vaka sayılarının yüksek olması dolayısıyla tedbirlerin uygulanmasına nisan sonuna kadar devam edilecek.

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, işletmecileri, "ev sahibi" haklarını kullanarak mekanlarında maske zorunluluğunu uygulamayı sürdürmeye çağırdı, halka da zorunlu olmasa bile kapalı alanlarda maske takmalarını tavsiye etti.

Bazı marketler ve birçok müze ve opera gibi kültür sanat kurumları Lauterbach'ın bu çağrısına uyacaklarını açıkladı.

Öte yandan, Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) bu hafta oynanacak karşılaşmalarda birçok statta kapasite sınırlaması getirilmeyecek ve diğer Kovid-19 önlemleri uygulanmayacak.

Ülke genelinde Kovid-19 tedbirlerin büyük ölçüde kaldırılmasına rağmen uzmanlar, vaka sayılarının yüksek seviyede seyretmesinden dolayı dikkatli davranma, maske, sosyal mesafe, hijyen kurallarına uyma çağrısında bulunuyor.

Anahtar Kelimeler:

almanya tedbir kovid-19 koronavirus salgin

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