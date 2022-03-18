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Almanya da COVID-19 önlemlerini gevşetiyor
Almanya'da Kovid-19 önlemleri 20 Mart Pazar gününden itibaren kısmen gevşetilecek.
Almanya da COVID-19 önlemlerini gevşetiyor
18 Mart 2022 17:21 - AA Cüneyt Karadağ
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Federal Meclis'te kabul edilen Enfeksiyon Koruma Yasası'ndaki değişiklikle ülke çapındaki kısıtlamaların bazıları kaldırıldı.

"Temel önlemler" kapsamında sadece hastane, bakım ve huzurevleri gibi mekanlarda, toplu taşıma araçlarında ve tren ile uçaklarda maske takma zorunluluğu devam edecek. Bunların dışındaki yerlerde kaldırılacak.

Ayrıca riskli grupların bulunduğu hastane, bakım ve huzurevleri ile okul ve kreşlerde Kovid-19 test zorunluluğu devam edecek. Bunların dışında test istenmeyecek.

Eyaletler, vakaların yüksek olduğu bölgeler için eyalet meclislerinin "salgında riskli durumun yaşandığı yönünde" bir karar aldıktan sonra sosyal mesafe, gerekli görülen mekanlarda maske takma ve Kovid-19 test zorunluluğu gibi bir dizi önlem uygulayabilecek.

Anahtar Kelimeler:

almanya kovid-19 onlemleri maske zorunlulugu

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