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Almanya, dört ülkeden gelecek yolculara giriş yasağı getiriyor
Almanya, koronavirüsün daha hızlı yayılan yeni varyasyonlarından korunmak için İngiltere, Portekiz, Brezilya ve Güney Afrika gibi ülkelerden gelen yolculara giriş yasağı koymayı planladığını açıkladı. İçişleri Bakanı Horst Seehofer, "Nüfusumuzu korumak için, virüsün bu varyantlarının yaygın olduğu bölgelerden ülkeye giriş yapılmamalı.” dedi
Almanya, dört ülkeden gelecek yolculara giriş yasağı getiriyor
28 Ocak 2021 17:43 - NTV
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Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, yaptığı açıklamada ülkenin Portekiz, İngiltere, Brezilya ve Güney Afrika’dan gelen yolculara mutasyonlu koronavirüsün yayılmasını engelleyebilmek için giriş yasakları uygulamaya hazırlandığını söyledi. 

AB ülkelerindeki diğer bakanlarla gerçekleştirdikleri sanal bir toplantıda konuşan Seehofer, “Nüfusumuzu korumak için, virüsün bu varyantlarının yaygın olduğu bölgelerden ülkeye giriş yapılmamalı” dedi. 

Belçika, mutasyonlu virüsün yayılmasıyla mücadele etmek için Mart ayına kadar, vatandaşlarının yurtdışı seyahatlerini yasaklamıştı ancak diğer AB ülkeleri seyahat ve giriş yasakları gibi önlemleri şimdilik reddediyor.

AB bu tür tedbirleri kabul etmese bile Almanya’nın planlarını sürdüreceğini belirten Seehofer, şu değerlendirmeyi yaptı:

“AB’den yakın zamanda beklentilerimizi karşılayan bir çözüm üretmelerini bekleyemeyiz. Bu nedenle kendi ulusal önlemlerimizi hazırlıyoruz.”

Seehofer’ın söylediğine göre tıbbi malzemeler vb. ürünlerin taşınması hükümette tartışılan kısıtlamalardan etkilenmeyecek.

Anahtar Kelimeler:

almanya icisleri bakani portekiz ingiltere brezilya guney afrika

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