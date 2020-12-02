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Almanya Sağlık Bakanı: AB dayanışması çerçevesinde 27 üye ülke aşıya aynı anda ulaşabilecek
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Avrupa Birliği (AB) dayanışması çerçevesinde, üye ülkelerin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına aynı anda erişeceğini bildirdi
Almanya Sağlık Bakanı: AB dayanışması çerçevesinde 27 üye ülke aşıya aynı anda ulaşabilecek
02 Aralık 2020 16:46 - AA
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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn ve AB Komisyonu'nun Sağlıktan Sorumlu üyesi Stella Kyriakides, sağlık bakanlarının çevrim içi düzenlediği toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. 

AB'nin aşı konusunda çok geniş bir tutum benimsediğini ve "tek bir ata oynamadığını" ifade eden Spahn, bu nedenle bazı gecikme ve aksaklılardan daha az etkilendiğini dile getirdi. Spahn, aşıları denemek için binlerce gönüllünün bulunduğuna işaret etti.

En önemli hususların ise aşının etkisi ve güvenilirliği olduğunu vurgulayan Spahn, şöyle söyledi: 

"AB dayanışması çerçevesinde 27 üye ülke aşıya aynı anda ulaşabilecek." 

"2 milyar doz aşıya erişimimiz olacak"

Kyriakides ise Avrupa'da sayıların azalmakta olduğunu ancak durumun hala "hassas ve ciddi" olduğuna dikkati çekti.

Avrupa'da her 17 saniyede bir, 1 kişinin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiğine dikkati çeken Kyriakides, "Aşılama başarılı şekilde gerçekleşene kadar önümüzdeki aylarda da Kovid-19'la mücadele etmek için tedbirlere uymalıyız." diye konuştu.

Avrupa'da yıl sonu tatili yaklaşırken tüm üye ülkelerin koordineli hareket etmesi gerektiğini vurgulayan Kyriakides, kısıtlamaların erken gevşetilmesinin tehlikeli olabileceğine dikkati çekti.

Kyriakides, AB'nin aşı için 6'ncı anlaşmasını imzalamaya hazırlandığını belirterek "Avrupa Aşı Stratejisi sayesinde 2 milyar doz aşıya erişimimiz olacak." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 asilama avrupa

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