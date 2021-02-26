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Almanya Sağlık Bakanı: Gençler arasında vakalar artıyor, üçüncü dalga gelebilir
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, şu ana kadar 5,7 milyon koronavirüsü aşısının yapıldığını belirterek aşı kampanyasına hız vermek için hükümetin yeni çalışmalar içerisinde olduğunu bildirdi
Almanya Sağlık Bakanı: Gençler arasında vakalar artıyor, üçüncü dalga gelebilir

Jens Spahn

26 Şubat 2021 16:21 - Sözcü
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Almanya’da Sağlık Bakanı Jens Spahn ve Robert Koch Enstitüsü (RKI) Başkanı Lothar Wieler koronavirüsü salgınındaki son duruma ilişkin basın toplantısı gerçekleştirdi.

Sağlık Bakanı Jens Spahn açıklamasında, aşılama kampanyasının ilk başarıyı gösterdiğini, salgının yaşlılar arasında yayılma riskinin önemli ölçüde azaldığını belirtti. Bakan Spahn, şöyle konuştu: 

“Birçok eyalette 80 yaşın üzerindeki kişilerin çoğu aşılandı. Federal hükümet, tüm doktorların muayenehanelerinde corona aşısını uygulamalarına izin verecek bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Önümüzdeki hafta sonuna kadar eyaletlere yaklaşık 11 milyon aşı dozu ulaştırılmış olacak.” 

“Şu ana kadar yaklaşık 5.7 milyon aşı yapıldı” diyen Spahn, “Aşı kampanyasının hızlanması için gerekli siparişler yapıldı.” şeklinde konuştu.

GENÇLER ARASINDA ARTIYOR

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler da aşılama kampanyasının ve uygulanan tedbirlerin etkisini gösterdiğini ifade etti. Wieler gençler arasında enfeksiyon sayısının arttığını vurgulayarak üçüncü dalga ihtimalinin de bulunduğunu belirtti. Sözcü'nün haberine göre, 80 yaş üstü gruptaki vaka sayısının azaldığını kaydeden Wieler, şunları kaydetti:

“Ne yazık ki birkaç gündür genel vaka sayısının daha fazla düşmediğini görüyoruz, durgunlaşma var.”

Wieler, ilk olarak İngiltere’de görülen “B.1.1.7” mutasyonunun ülkede hızla yayıldığına dikkat çekti.

ÜÇÜNCÜ DALGA UYARISI

Mutasyonun tüm yaş grupları için tehlikeli ve önemli ölçüde daha bulaşıcı olduğunu belirten Weiler, “Bu nedenle önlemlere daha dikkatli bir şekilde uymalıyız, aksi takdirde üçüncü dalgaya yöneliriz.” dedi. Wieler, “Hepimiz günlük hayatımızı geri istiyoruz. Bunu ancak vaka sayısını kalıcı olarak azaltırsak başarabiliriz.” şeklinde konuştu.

Almanya’da son 24 saatte 9 bin 997 koronavirüsü vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 2 milyon 424 bin 684'e yükseldi. Son 24 saatte 394 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam ölü sayısı ise 69 bin 519’a ulaştı.

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