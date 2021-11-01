Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya Sağlık Bakanı Spahn'dan aşı merkezleri yeniden açılsın talebi
Almanya Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn artan yeni vaka sayıları nedeniyle eyaletlerden aşı merkezlerini tekrar açmalarını istedi. Spahn güçlendirici üçüncü doz için 60 yaş üstünün merkezlere davet edilmesini önerdi.
Almanya Sağlık Bakanı Spahn'dan aşı merkezleri yeniden açılsın talebi
01 Kasım 2021 15:29 - dw.com.tr
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Almanya'da yeni vaka sayıları sonbahar mevsiminin gelmesiyle artış göstermeye başladı.

Almanya'da federal hükümetin pandemiyle mücadeleden sorumlu bilimsel kuruluşu Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından açıklanan verilere göre son 24 saatte 9 bin 658 yeni vaka tespit edildi. Bu rakam geçen hafta Pazartesi gününe göre 3 binin üzerinde bir artış olduğu anlamına geliyor. Yedi günde her yüz bin kişide yeni vaka sayısını ortaya koyan insidans değeri ise 154,8'e çıktı. Bu değer bir hafta önce 110,1 düzeyindeydi.

Federal Sağlık Bakanı Jens Spahn artan yeni vaka sayıları nedeniyle eyaletlerden Eylül ayı sonundan bu yana kullanılmayan aşı merkezlerini tekrar aktif hale getirmelerini istedi. Rheinische Post gazetesine verdiği demeçte Spahn "Güçlendirici doz aşıların en fazla kişiye en hızlı şekilde yapılabilmesi için eyaletlerin Eylül sonundan bu yana beklemede olan aşı merkezleri şimdi yeniden çalışmaya hazır olmalı" dedi.

Spahn ilk adım olarak ise 60 yaş üstü herkese mektup gönderilerek bir doz daha aşı olmaya davet edilmesi çağrısında bulundu ve bunun daha önce iyi sonuç verdiğini belirtti.

70 yaş üstüne güçlendirici doz

Almanya’da Daimi Aşı Komisyonu (Stiko) 70 yaş üzerindekilerin güçlendirici olarak tanımlanan üçüncü doz aşı yaptırmalarını önermişti. Ancak Sağlık Bakanlığının isteyen herkesin destekleyici dozu olabileceği yönünde söylemleri eleştiriye neden oldu.

Almanya'da aşılama kampanyası yaz mevsiminden bu yana hız kesti. Bu nedenle aşılama kampanyasında önemli bir görev üstlenen aşı merkezlerinin çoğu da kapandı. Resmi rakamlara göre 83 milyonluk nüfusun üçte ikisi aşılandı.

Anahtar Kelimeler:

almanya saglik bakani jens spahn vaka sayilari asi merkezleri

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.