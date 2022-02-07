Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya Sağlık Bakanı: Şu an gevşemeye gitmek ateşe benzin dökmek kadar tehlikeli
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesine ilişin tartışmalar devam ederken, “Paskalya’dan önce rahatlayacağız” dedi. Lauterbach, şu an gevşemeye gitmenin ateşe benzin dökmek kadar tehlikeli olabileceğini ifade etti.
Almanya Sağlık Bakanı: Şu an gevşemeye gitmek ateşe benzin dökmek kadar tehlikeli

Karl Lauterbach

07 Şubat 2022 13:57 - İHA Mehmet Koca
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Almanya’da Covid-19 vakalarında yaşanan artışın ardından getirilen kısıtlamaların kaldırılmasına ilişkin tartışmalar devam ederken Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, yasakların kademeli olarak kaldırılmasının gerektiğini belirterek, “Paskalya’dan önce rahatlayacağız” açıklamasını yaptı.

Bakan Lauterbach, ülkede aşının zorunlu olması halinde Covid-19 vakalarının sonbaharda sona ereceğini söyledi. Omicron mutasyonuna karşı ülkede alınan önlemlerle risk altındaki yaşlıları ve savunmasız birçok insanı koruduklarını ifade eden Bakan Lauterbach, "Elbette, diğer tüm tıbbi önlemler gibi Covid-19 politikamızın da yan etkileri var. Bu yan etkileri mümkün olduğunca düşük tutmaya çalışıyoruz" dedi.

Salgına karşı alınan önlemlerin gevşemesinin önündeki en büyük engelin aşısızların olduğuna değinen Lauterbach, Almanya'da 60 yaş üzerindekilerin yüzde 12'sinin aşısız olduğunu ve bu rakamın İngiltere'de yüzde 2 civarında olduğunu belirtti. Bakan Lauterbach "Şu anda Omicron mutasyonun zirvesindeyiz. Omicron son mutasyonda olmayacak. Şu anda gevşemeye gitmek ateşe benzin dökmek kadar tehlikeli olabilir” açıklamasını yaptı.

Sağlık Bakanı Lautervbach, toplumun temel bağışıklık sitemi için üç doz Covid-19 aşısı yaptırmanın yeterli olacağını söyleyerek dördüncü dozun ise sadece yüksek riskli kişilere yapılması için önemli olduğunu ifade etti.

Salgının başından bu yana Almanya’da 10 milyon 671 kişide Covid-19 vakası tespit edilmiş ve 118 bin 504 kişi ise Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Anahtar Kelimeler:

almanya saglik bakani karl lauterbach gevseme covid-19 kisitlamalari

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.