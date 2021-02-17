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Almanya Sağlık Bakanı uyardı: Mutant COVID-19 hızla yayılıyor
Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, ülkede mutasyona uğramış yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantlarının hızla yayıldığı uyarısında bulundu.
Almanya Sağlık Bakanı uyardı: Mutant COVID-19 hızla yayılıyor
17 Şubat 2021 16:24 - AA
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Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, Berlin'de düzenlediği basın toplantısında, bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünün (RKI) pozitif çıkan 23 bin COVID-19 testini analiz ettiğini belirtti.

"Veriler mutasyonların hızla yayıldığını gösteriyor." diyen Spahn, ilk kez İngiltere'de ortaya çıkan COVID-19'un görülme sıklığının iki hafta içinde yüzde 6'dan yüzde 22'nin üzerine çıktığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Spahn, RKI'nın verilerine göre ilk kez Güney Afrika'da görülen COVID-19 türüne rastlanma sıklığının ise yüzde 1,5 olduğunu kaydetti.

COVID-19'un yeni türlerinin hızla yayılmasına rağmen ülkedeki yeni vaka sayılarının düşmesinin cesaret verici olduğunu belirten Spahn, bunun da tedbirlerin etkisini gösterdiği anlamına geldiğini ve herkesin maske-mesafe kurallarına uymayı sürdürmesi gerektiğini vurguladı.

Anahtar Kelimeler:

berlin kovid-19 rki covid-19 maske-mesafe kurallari

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