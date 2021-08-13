Almanya, Türkiye ve iki ülkeyi daha yüksek riskli ülkeler listesine aldı

Alman hükümeti Türkiye, İsrail ve ABD'yi yüksek riskli ülke ilan etti, aşı yaptırmayanlara en az beş günlük karantina zorunluluğu getirdi.

FUNKE medya grubunda yer alan ve hükümet kaynaklarına dayandırılan habere göre, Karadağ ve Vietnam da yüksek riskli bölgeler arasına alındı. Lizbon ve Algarve kentleri hariç olmak üzere Portekiz yüksek riskli bölge olmaktan çıkarıldı.

Habere göre değişiklikler Pazar günü devreye girecek, Türkiye'ye yönelik değişiklik ise salı gecesi yürürlüğe girecek.

Yüksek riskli ülkelerden gelen yolcular, aşı ya da Covid-19 geçirdiklerine dair belge gösteremezlerse on gün karantinaya alınacaklar. Testlerin negatif çıkması halinde karantinaya beşinci günde son verilecek.