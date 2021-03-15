Almanya ve İtalya'dan flaş AstraZeneca kararı: AB'de aşının askıya alınmasının sebepleri nedir?

AstraZeneca'nın COVID-19 aşısına ilişkin her gün bir ülkeden durdurma kararı geliyor. Bugün Hollanda ve İrlanda'nın geçici olarak aşının kullanımını askıya almasının ardından bir durdurma kararı da Almanya'dan geldi. Almanya'nın Üniversitesi ile ilaç firması AstraZeneca'nın geliştirdiği COVID-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurduğu bildirildi.Ardından İtalya, AstraZeneca firmasının geliştirdiği Kovid-19 aşısının kullanımını geçici olarak durdurdu.

Aralarında Norveç, İzlanda, Danimarka, Hollanda Bulgaristan, Tayland ve İrlanda'nın bulunduğu bir dizi ülke, aşının uygulanmasını geçici bir süreyle askıya aldı.

İtalya, Avusturya, Estonya, Letonya, Lüksemburg ve Litvanya'da da, aşının 17 ülkeye dağıtılan 1 milyon dozluk bir kısmının uygulanması askıya alındı.

Ama Fransa ve İngiltere dahil bir çok ülkede AstraZeneca aşılaması devam ediyor ve İngiltere hükümeti aşının güvenli olduğunu söyleyerek halkı aşılanmaya çağırıyor.

Avustralya'da ise Başbakan ve Sağlık Bakanı aşılamanın durdurulmayacağını, aşının bu sorunlara yol açtığına dair kanıt bulunmadığını söylediler.

Dünya Sağlık Örgütü de (DSÖ) aşılamayı durdurmayı gerektiren bir veri bulunmadığını ve aşılamaya devam edilmesinin hayati önem taşıdığını söylüyor.

İddia ne?

AstraZeneca aşısının kanda pıhtılaşmaya yol açıp, derin damar tıkanıklığı olarak da bilinen ven trombozunu ve akciğer embolisini tetikliyor olabileceğinden endişe ediliyor.

Kanda oluşan pıhtılar zaman zaman, en çok da bacakta damarların tıkanmasına yol açarak kan dolaşımını engeller ve sorunlara yol açarlar. Bacaklar, kalça, kasık ya da kollarda bu tıkanıklıkların ortaya çıkışıyla kendisini gösteren bu hastalığa halk arasında Damar Tıkanıklığı, tıp dilinde ise Derin Ven Trombozu deniliyor.

Bu pıhtılardan biri sabit bir yerde durmayıp vücutta gezebilir ve bir organa kan gitmesini engelleyebilir. Buna da emboli deniyor. Akciğer embolisi ise pıhtının kalbe ya da ciğerlere giden damarlardan birini tıkaması durumunda ortaya çıkan sağlık sorununa verilen isim.

Akciğer embolisi ciğerlerdeki oksijen düzeyini etkileyebileceği ve akciğerlerde hasara yol açabileceği için çok tehlikeli ve ölüm riski de taşıyan bir durum. Belirtileri arasında baş dönmesi, göğüste ağrı, solunum güçlüğü ve öksürük olabilir.

Kan pıhtılaşmasını önlemenin en etkili yolları, aşırı kilolu olmamak, aktif bir hayat sürmek, yeterli su içmek, sigaradan ve uzun süreler oturup kalmaktan kaçınmak.

AstraZeneca ne diyor?

Bir dizi ülkenin aşılamayı askıya alması üzerine Pazartesi günü bir açıklama yapan AstraZeneca, aşısının güvenli olduğunda ısrar etti ve bazı veriler paylaştı.

Şirket AB ülkeleri ve İngiltere'de toplam 17 milyon kişiye AstraZeneca aşısı vurulduğunu ve aşılananlar arasında 15 derin damar tıkanıklığı ile 22 akciğer embolisi vakasının görüldüğünü söylüyor.

AstraZeneca bu sayıların, "aşı olmamış bu büyüklükte bir nüfusta normal koşullarda ortaya çıkması beklenen vakalardan çok daha düşük olduğunu", ayrıca "diğer Covid-19 aşılarının uygulandığı insanlarda görülen vakalarla aynı düzeyde olduğunu" söylüyor.

AstraZeneca'nın sağlık sorumlusu Ann Taylor şu değerlendirmeyi yaptı:

"Salgının doğası, tek tek vakaların dikkatleri üzerine toplamasına yol açtı. Biz kamu sağlığını gözetmek amacıyla, aşılama sürecinde ortaya çıkan sorunları bildirme konusunda, lisans almış ilaçlar için yürütülen standart uygulamanın çok üzerinde bir titizlik gösteriyoruz"

Taylor, aşının bazı partilerinde kalite sorunu olup olmayacağı endişesiyle ilgili olarak ise, Avrupa ve dünyanın geri kalanına dağıtımı yapılan çeşitli parti aşılardan hiç biri ile ilgili olarak "kontrol edilip doğrulanmış" bir kalite sorunu olmadığını söyledi.

Şirket sözcüsü, buna karşılık, hem şirketin hem de şirketten bağımsız olarak Avrupa sağlık kurumlarının ek testler yaptıklarını da sözlerine ekledi.

Pazartesi günü itibarıyla bu testlerin hiç birinden endişe verici bir sonuç gelmiş değil.

İngiltere ve AB İlaç Denetim Kurumları ne diyor?

Toplam 24 milyon kişinin aşılandığı ve 11 milyon doz ile Avrupa'da AstraZeneca aşısının en çok uygulandığı ülke olan İngiltere'de ilaç ve aşıların güvenli olup olmadığını denetleyen kurum, bugün bir açıklama yaparak eldeki verilerin, aşının kan pıhtılaşmasına yol açtığına işaret etmediğini söyledi.

İlaç ve Sağlık ürünleri Denetim Kurumunun aşı güvenliği sorumlusu Dr Phil Bryan "Verileri yakinen değerlendiriyoruz. Fakat ne kadar çok sayıda aşı yapıldığı ve normal koşullarda kan pıhtılaşması vakalarının düzeyi hesaba katıldığında, veriler aşının bunu artırdığını göstermiyor." diye konuştu.

Avrupa İlaç Denetim Kurumu EMA da kan pıhtılaşması vaka bildirimlerinin incelendiğini, ama aşının faydalarının risklerinden çok daha yüksek olduğunu kaydetti.

EMA da 10 Mart itibariyle AB ülkelerinde (İngiltere artık AB dışında) toplam 5 milyon AstraZeneca aşısı vurulduğunu bunlar arasında sadece 30 kan pıhtılaşması vakası bildirildiğini açıkladı.

Hollanda hükümeti hangi önlemleri alıyor?

AstraZeneca aşılamasını durduran ülkelerden Hollanda'da hükümet, bu kararı, Danimarka ve Norveç'den gelen muhtemel yan etki bildirimleri üzerine tedbir olarak aldığını bildirdi.

Hollanda ilaç güvenliği kurumu PCL tarafından yapılan açıklamada Hollanda'da da aşının yan etkisi olma ihtimaliyle 10 rahatsızlık vakası bildirildiği kaydedildi.

Sağlık Bakanı Hugo de Jonge şöyle konuştu:

"Aşı konusunda herhangi bir şüpheye yer bırakamayız. Her şeyin doğru gittiğinden emin olmamız lazım, o nedenle şu anda durdurmak en doğrusu."

Bakan de Jonge aşılamanın geçici olarak durdurulduğunu ve bir iki haftadan daha uzun sürmesini beklemediklerini de ekleyerek "Bu berbat dönemi geride bırakmak için aşılamaya ihtiyacımız var" dedi.

Hükümetin bu kararı Hollanda aşılama kampanyasını aksatacak.

12 milyon AstraZeneca aşısı sipariş etmiş olan Hollanda'da önümüzdeki iki hafta içerisinde 300 bin aşılama için randevu yapılmıştı.