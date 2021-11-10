Almanya'da 30 yaş altına 'sadece BioNTech olun' tavsiyesi

Stiko, elde edilen son verilere göre, Moderna aşısı yaptıran 30 yaşın altındakilerde kalp kası iltihaplanması ve perikardiyal inflamasyon olarak tanımlanan kalpte sıvı birikmesi gibi yan etkilerin, BioNTech aşısından çok daha sık görüldüğünü duyurdu.

Komite, hamile kadınlardaysa yaşa bakılmaksızın BioNTech aşısının yapılmasını tavsiye etti. Stiko, söz konusu önerinin, takviye doz aşı için de geçerli olduğunu, yani daha önce Moderna’yla aşılanmış 30 yaşın altındakilerin ikinci veya muhtemelen üçüncü aşılarını da BioNTech’le yaptırmalarını tavsiye etti.

Almanya’da aşılama konusunda en önemli kurum olan ve Federal Hükümet’i bilgilendiren Stiko, BioNTech ve Moderna aşılarının piyasaya sürülmesinden bu yana, aşılamadan sonra nadir durumlarda genç insanlarda kalp kası iltihabı meydana geldiğinin bilindiğine dikkat çekti. Ancak son analizlerin, bunun Moderna aşısında çok daha sık görüldüğünü ortaya koyduğunu açıkladı. 30 yaşın üzerindeki kişilerde kalp kası iltihabı riskinin çok az olduğunu hatırlatan Stiko, aşının tetiklediği kalp kası ve perikardiyal iltihabın gençlerde de "ağırlıklı olarak hafif yan etkilerle atlatıldığını" ifade etti.

Farklı ülkelerde de benzer uygulamalar görülüyor

Başka ülkeler de benzer riskler nedeniyle Moderna’yla aşılanmayı daha önce kısıtlamıştı. Örneğin İsveç, geçen Ekim ayında 30 yaşına kadar olan herkes için Moderna aşısının kullanımını Aralık ayına kadar durdurduğu ve bunun yerine sadece BioNTech aşısı yapılacağı bilgisini verdi.

Fransa da BioNTech aşısını 30 yaşın altındaki herkese tavsiye etme kararı almıştı. Fransa Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, 30 yaşın altındakilerde kalp kası iltihabı riskinin, BioNTech’le aşılananların kalp kası iltihabıyla karşı karşıya kalma olasılığının, Moderna’yla aşılananlara göre yaklaşık beş kat daha düşük saptandığını bildirdi.

İngiltere'deyse 12-15 yaş grubundakiler için COVID-19 aşısının ikinci dozunda özellikle kalp kası iltihabı riskini en aza indirmek amacıyla yeni bir çalışma başlatıldı. Oxford Aşı Grubu tarafından başlatılan çalışmada, 12-15 yaş grubu için farklı aşılama programları denenerek bağışıklık tepkisi ve yan etkiler gözden geçirilecek. Araştırma kapsamında katılımcılara ilk doz olarak BioNTech aşısı yapılacak. İlk dozdan sekiz hafta sonra yapılacak ikinci doz uygulama için birkaç farklı yöntem denenecek. İkinci doz için denenecek yöntemler arasında BioNTech aşısının tam ve yarım dozu, Novavax aşısının tam dozu ve Moderna aşısının yarım dozu bulunuyor.