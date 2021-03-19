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Almanya’da, AB'de üretilen aşılarının ihracatının durdurulmasından yana tepkiler büyüyor
Almanya'da bazı eyaletlerin başbakanları, Avrupa Birliğinde (AB) üretilen yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşıların ihracatının durdurulmasının düşünülmesini istedi
Almanya’da, AB'de üretilen aşılarının ihracatının durdurulmasından yana tepkiler büyüyor
19 Mart 2021 08:52 - AA
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Bavyera Eyaleti Başbakanı ve Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) Genel Başkanı Markus Söder, eyalet başbakanlarıyla düzenlenen video konferansın ardından yaptığı açıklamada, Avrupa’da yeterince bulunmayan aşıların başka ülkelere ihraç edilmesini kimsenin anlamadığını belirterek, "İhracat yasağının düşünülmesinden yanayım." dedi.

Berlin Eyaleti Başbakanı Michael Müller de bugünden yarına bir ihracat yasağının gerçekleşip gerçekleşemeyeceğini bilmediğini, çünkü sözleşmelerin bulunduğunu ifade ederek, "Ancak şu an aşılamada bizden ileride olan ve kendi üretim kapasitelerine sahip ülkelere (aşı) ihraç ediyoruz. Bunu anlamak zorunda değiliz." değerlendirmesinde bulundu.

Müller ve Söder, Avrupa’daki aşı kıtlığından dolayı Rusya’da üretilen Sputnik V aşısına da hızlı bir şekilde kullanım onayı verilmesini talep etti.

COVID-19 ile mücadelede aşının en önemli araç olduğuna işaret eden Müller, "Alabileceğimiz her aşıya ihtiyacımız var." ifadesini kullandı.

Eyalet başbakanları ayrıca, Almanya’da aşı üretim kapasitelerinin artırılması yönünde çaba sarf edilmesini istedi.

Anahtar Kelimeler:

berlin asi kitligi covid almanya

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