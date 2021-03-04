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Almanya'da AstraZeneca aşısı 65 yaş ve üstü kişilere de yapılabilecek
Almanya Sağlık Bakanı Spahn, "Bu, aşı olmayı bekleyen her yaşlı kişi için iyi bir haber. Artık daha hızlı aşı olunabilir." ifadesini kullandı
Almanya'da AstraZeneca aşısı 65 yaş ve üstü kişilere de yapılabilecek
04 Mart 2021 15:53 - AA
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AstraZeneca firmasının geliştirdiği yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısının Almanya'da 65 yaş ve üstündeki kişilere de yapılabileceği açıklandı.

Daimi Aşı Komisyonunun (STIKO) aşı listesinde yaptığı güncellemede, AstraZeneca aşısının ülkede 65 yaş ve üstündekilere de yapılması tavsiyesinde bulunuldu.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, konuya ilişkin Alman medyasına yaptığı değerlendirmede, bu kararın iyi bir haber olduğunu belirterek, "Bu, aşı olmayı bekleyen her yaşlı kişi için iyi bir haber. Artık daha hızlı aşı olunabilir." ifadesini kullandı.

STIKO, AstraZeneca aşısının 65 yaş ve üstü kişilere yapılmaması tavsiyesinde bulunmuştu.

Almanya'da bugüne kadar yaklaşık 7 milyon doz aşı kullanıldı.

Anahtar Kelimeler:

astrazeneca covid-19 almanya 65 yas ve ustu

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