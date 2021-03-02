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Almanya'da COVID-19 kısıtlamalarının Paskalya tatiline kadar uzatılması gündemde
Almanya Başbakanı Angela Merkel, yarın gerçekleştirilmesi beklenen korona virüs konulu zirve öncesi ülke genelindeki mevcut önlemlerin Paskalya tatiline kadar uzatılmasını istiyor
Almanya'da COVID-19 kısıtlamalarının Paskalya tatiline kadar uzatılması gündemde
02 Mart 2021 16:06 - İHA
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Almanya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) ile mücadele sürüyor. Almanya Başbakanı Angela Merkel, yarın yapılacak koronavirüs konulu zirve öncesi hazırladığı taslak çalışmasını eyalet başbakanları ile ele alacak. Ülke genelindeki mevcut önlemlerin Paskalya tatiline kadar uzatılmasını isteyen Merkel, salgına karşı rahatlamak için 100 bin nüfuslu bir yerleşim yerinde haftalık 35 yeni vaka sayısının sınır olmasını gerektiği yönündeki teklifini tartışmaya sunacak.

Kontrollü gevşeme vurgusu

Federal Halk Sağlığı Hizmetleri Doktorları Birliği Başkanı Ute Teichert de salgına karşı alınan önlemlerin koordine edilmeden gevşetilmesine karşı olduklarını belirterek, şu değerlendirmeleri yaptı: 

"İnsanlar alınan önlemlerden bıktı. Fakat bazı bölgelerde alınan önlemlerin kontrolsüz bir şekilde gevşetilmesi doğru olmaz" dedi. Alınan önlemlerin gevşetilmesinin test ve izleme stratejisi ile birlikte yapılması gerektiğini vurgulayan Teichert, "Hangi koşulda olursa olsun, salgın kontrol edilemez bir durumdayken açılma yapılması doğru değildir."

Anahtar Kelimeler:

almanya angela merkel paskalya tatili

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