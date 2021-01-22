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Almanya'da COVID-19 ölümleri 50 binin üzerine çıktı
Almanya'da son 24 saatte 859 kişinin virüs nedeni ile yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 50 bin 642’ye yükseldi
Almanya'da COVID-19 ölümleri 50 binin üzerine çıktı
22 Ocak 2021 14:35 - AA
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Almanya'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bini aştı.

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, Almanya’da son 24 saatte 17 bin 862 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 2 milyon 106 bin 262’ye ulaştı.

Son 24 saatte 859 kişinin virüs nedeni ile yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 50 bin 642’ye yükseldi.

Almanya’da 19 Aralık’ta COVID-19 kaynaklı ölüm sayısı 25 bin 640 olarak açıklanmıştı. Böylelikle 1 ay içinde COVID-19’dan ölenlerin sayısı yaklaşık iki kat artmış oldu.

Ülkede COVID-19’dan iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 780 bin 200'e çıktı.

Önlemlerin süresi uzatılmıştı

Almanya Başbakanı Angela Merkel, eyalet başbakanlarıyla 19 Ocak’ta gerçekleştirdiği toplantıda, virüsün yayılmasını önlemek amacıyla 5 Ocak'ta alınan ve 31 Ocak’a kadar geçerli olan tedbirlerin süresi 14 Şubat’a kadar uzatılmıştı.

Toplantıda mevcut tedbirlere ek olarak toplu taşıma araçlarında ve mağazalarda FFP2, KN95/N95 veya cerrahi maske takılması zorunlu hale getirilmişti.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 koronavirus almanya

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