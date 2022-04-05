Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'da COVID-19 salgınında karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak
Almanya'da, Kovid-19 salgınında PCR testi pozitif çıkanlara uygulanan karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak.
Almanya'da COVID-19 salgınında karantina zorunluluğu 1 Mayıs'tan itibaren kaldırılacak
05 Nisan 2022 11:00 - AA Erbil Başay
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, düzenlediği basın toplantısında, eyaletlerin sağlık bakanlarıyla karantina uygulamasında yeni bir düzenlemeye gitme konusunda anlaştıklarını belirtti.

Lauterbach, mevcut uygulamaların devam ettirilemeyeceğini ifade ederek 1 Mayıs'tan itibaren Kovid-19 bulaşanların ve temaslı kişilerin karantinaya girmelerinin "büyük ölçüde gönüllülük esasına dayanacağını" kaydetti.

Sağlık alanında çalışanlar hariç herkese 5 gün karantinaya girmeye yönelik "acil tavsiyede" bulunacaklarını aktaran Lauterbach, sağlık çalışanları için karantinaya girme zorunluluğunun devam edeceğini söyledi.

Sağlık Bakanı Lauterbach, Kovid-19 bulaşan ve karantinaya giren sağlık çalışanların 5 gün sonra negatif PCR test sonucuyla karantinayı sonlandırabileceklerini kaydetti.

Lauterbach, salgının seyrine ilişkin iyimser olduğunu belirterek "Dönüm noktasına ulaşmış görünüyoruz. Vaka sayıları azalıyor ancak ülkede tehlikenin geçtiğini söyleyebilecek bir durumda değiliz." ifadesini kullandı.

Ülkenin büyük bölümünde tedbirler kaldırıldı

Öte yandan Almanya’nın büyük bölümünde Kovid-19 tedbirlerinin çoğu kalktı.

Federal Mecliste kabul edilen yeni Enfeksiyon Koruma Yasası uyarınca "temel önlemler" kapsamında sadece hastane, bakım ve huzurevleri gibi sağlık kurumlarında, toplu taşıma araçlarında ve tren ile uçaklarda maske takma zorunluluğu devam ediyor. Bunların dışındaki yerlerde bu zorunluluk kaldırıldı.

Riskli grupların bulunduğu hastane, bakım ve huzurevleri ile okul ve kreşlerde test zorunluluğu uygulaması da sürüyor.

Eyaletler, vakaların yüksek olduğu bölgeler için eyalet meclislerinin "salgında riskli durumun yaşandığı yönünde" bir karar aldıktan sonra sosyal mesafe, gerekli görülen mekanlarda maske takma ve Kovid-19 test zorunluluğu gibi bir dizi önlem uygulayabilecek.

Sadece Hamburg ve Mecklenburg-Vorpommern'de eyalet meclislerinde alınan karar doğrultusunda tedbirler, nisan sonuna kadar devam edecek.

 

Anahtar Kelimeler:

almanya pcr testi karantina zorunlulugu 1 mayis

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.