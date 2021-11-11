Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'da COVID-19 vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı
Almanya’da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saatte 50 bin 196 yeni vaka tespit edilmesiyle günlük vaka sayısında rekor kırıldı.
Almanya'da COVID-19 vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı
11 Kasım 2021 11:00 - İHA Mehmet Koca
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Almanya'da korona virüs salgınında vaka sayısındaki endişe verici artış sürüyor. Ülkenin salgın hastalıklar konusunda yetkili kurumu Robert Koch Enstitüsü (RKI) verilerine göre son 24 saatte ülke genelinde 50 bin 196 yeni vaka tespit edilirken, bu sayı salgının başlangıcından bu yana bir günde kaydedilen en yüksek vaka sayısı oldu. Ülkede en son dün kayıtlara geçen 39 bin 676 vaka ile rekor seviyeye ulaşılmıştı. Son veriyle birlikte ülke genelindeki toplam vaka sayısı 4 milyon 894 bin 250’ye yükseldi.

Artan sayılar yetkilileri harekete geçirdi

Son 24 saatte korona virüs nedeniyle 235 kişinin hayatını kaybettiği ülkede toplam can kaybı sayısı da 97 bin 198’e ulaştı. Ülke genelindeki aktif vaka sayısı ise 33 bin 200 olarak açıklandı. Yüksek seyreden vaka ve ölüm sayıları, sağlık yetkililerini ve siyasi liderleri alarma geçirdi.

Almanya'da 'yoğun bakımdaki COVID-19 hastalarının iki katına çıkabileceği' uyarısı

Virolog Christian Drosten, ülkede virüsten kaynaklanan ölüm sayısının 100 bini geçebileceğine dikkat çekerek, "acil eylem" çağrısında bulundu. Aralık ayı başına kadar koalisyon hükümeti kurmak için görüşmelerde bulunan Sosyal Demokrat Partisi (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Partisi (FDP) ile salgında dördüncü dalganın devam etmesine rağmen olağanüstü hali (OHAL) uygulamama konusunda anlaştı. Bunun yerine zorunlu maske kullanımı ve kamusal alanlarda sosyal mesafe gibi önlemlerin önümüzdeki mart ayına kadar uygulanmaya devam etmesini içeren yasa tasarısı hazırlandı. Yasa tasarısı bugün Federal Meclis'in alt komisyonuna sunulacak ve haftaya özel bir oturumda oylanacak.

Almanya'da nüfusun yüzde 67.2'sine tekabül eden 55.9 milyon kişi ise Covid-19'a karşı iki doz aşısını yaptırdı.

Almanya'da vaka sayıları artışta: Salgın kontrolden çıkıyor

 

Anahtar Kelimeler:

almanya koronavirus vaka sayisi olum sayilari

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.