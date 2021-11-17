Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'da günlük vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları, salgının başlangıcından bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.
Almanya'da günlük vaka sayısı rekor seviyeye ulaştı
17 Kasım 2021 13:34 - AA Cüneyt Karadağ
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Robert Koch Enstitüsünden (RKI) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 52 bin 826 yeni vakanın tespit edilmesiyle bugüne kadarki en yüksek günlük vaka sayısı kayıtlara geçti.

Toplam Kovid-19 vaka sayısının 5 milyon 129 bin 950'ye yükseldiği ülkede, aktif vaka sayısı da 463 bin 100'e çıkarak salgının dördüncü dalgasında zirveye ulaştı.

Son 24 saatte 294 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı 98 bin 274'e çıktı.

Haftalık 100 bin kişide görülen yeni vaka sayısı 319 olarak açıklandı.

İki doz Kovid-19 aşısı olanların sayısı 56 milyon 200 bine yükseldi. Buna göre ülkede tam aşılananların oranı yüzde 67,6'ya çıktı.

Öte yandan Almanya Daimi Aşı Komisyonunun (STIKO) bugün yapacağı toplantıda 18 yaş üzeri herkese hatırlatma aşısı yapılması tavsiyesinde bulunması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:

almanya vaka sayisi kovid-19 salgin en yuksek gunluk vaka sayisi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.