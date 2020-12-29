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Almanya'da mali sorun yaşayan hastaneler çalışanlarına maaş ödeyemeyebilir
Almanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler nedeni ile mali sorunlar yaşayan hastanelerin çalışanlarına maaşlarını ödeyemeyebileceği belirtildi
Almanya'da mali sorun yaşayan hastaneler çalışanlarına maaş ödeyemeyebilir
29 Aralık 2020 17:07 - AA
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Almanya Hastaneler Birliği Başkanı Gerald Gass, basına yaptığı açıklamada, hastanelerin kısıtlı mali kaynaklara sahip olduğuna dikkati çekerek, şu değerlendirmeyi yaptı: 

"Federal hükümet yardımları önemli ölçüde artırmazsa, ülkedeki hastaneler 2021'in ilk çeyreğinde bile çalışanlarına maaşlarını ödeyemeyecek." 

Sağlık Bakanlığının, hastanelerde yatakların boş tutulması için Kovid-19 sayılarının yüksek olduğu bölgelerde acil olmayan ameliyatları erteleyen hastanelere para ödeyeceğini açıkladığını anımsatan Gass, bu uygulamanın sadece hastanelerin yüzde 25'ini kapsadığını söyledi.

Gass, hükümetin hastanelere 2019'u baz alarak yardım yapmasını istedi.

Almanya Hastaneler Enstitüsünün yaptığı ankete göre de ülkedeki hastanelerin 3'te 2'sinin 2020'yi zararla kapatması bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:

almanya kovid-19 hastane

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