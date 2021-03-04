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Almanya'da mutasyonlu COVID-19 vaka sayısı yüzde 46'ya yükseldi
Robert Koch Enstitüsü (RKI), Almanya'da tespit edilen koronavirüs vakalarının yüzde 46,1’inin mutasyonlu virüs olduğunu açıkladı
Almanya'da mutasyonlu COVID-19 vaka sayısı yüzde 46'ya yükseldi
04 Mart 2021 16:25 - İHA
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Yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgını ile mücadele eden ülkelerden Almanya'da, mutasyonlu virüs hızla yayılıyor. Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede bir haftada tespit edilen koronavirüs vakalarının yüzde 46.1’inin mutasyonlu virüs olduğunu açıkladı.

Geçtiğimiz hafta yapılan testlerde "B.1.1.7" mutasyonunun haftalık vakalar içindeki oranının, yüzde 22 olarak açıklanmasının ardından bu hafta yüzde 46,1'e yükselmesi yetkilileri endişelendirdi.

Uzmanlar, virüsün mutasyonlu türüne karşı daha dikkatli olunması gerektiğini belirterek, maske mesafe ve hijyen kurallarına uyulmasına yönelik uyarıları tekrarladı. Viraloglar da bir kez daha virüsün B.1.1.7 türünün çok daha bulaşıcı olduğu konusunda uyardı.

RKI’nın koronavirüs salgınına ilişkin paylaştığı son verilere göre, son 24 saatte 11 bin 912 koronavirüs vakası tespit edilen ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 471 bin 942’ye yükseldi.

Koronavirüs nedeni ile son 24 saatte 359 kişinin hayatını kaybetmesi ile COVID-19 kaynaklı toplam can kaybı da 71 bin 240 oldu. Salgının başlangıcından bu yana 2 milyon 283 bin 400 kişinin iyileşirken, ülke genelinde aktif vaka sayısı 117 bin 302 olarak açıklandı. Virüsün bulaşma katsayısı ise 0,93 olarak tespit edildi.

Anahtar Kelimeler:

covid mutasyon almanya koronavirus

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