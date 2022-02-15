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Almanya'da 'ölçülü gevşeme' gündemde: 'Omicron dalgasında zirveyi geride bıraktık'
Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, korona virüs salgınının seyrine yönelik yaptığı açıklamada, "Omicron dalgasında zirveyi geride bıraktık. Ölçülü gevşeme artık mümkün" dedi.
Almanya'da 'ölçülü gevşeme' gündemde: 'Omicron dalgasında zirveyi geride bıraktık'
15 Şubat 2022 17:25 - İHA
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Almanya Sağlık Bakanı Karl Lauterbach, Alman medyasına önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Lauterbach salgının seyrine yönelik yaptığı açıklamada, "Omicron dalgasında zirveyi geride bıraktık. Ölçülü gevşeme artık mümkün" ifadelerini kullandı.

Lauterbach, yarın Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve 16 eyalet başbakanının gerçekleştireceği zirve öncesi kendisinin üzerinde çalıştığı üç aşamalı gevşeme planını paylaştı.

Buna göre özel toplantılara yönelik kısıtlamalar gevşetilecek, aşılarını yaptıran veya hastalığı geçirerek iyileşen 20 kişinin bir araya gelmesine izin verilecek.

Ayrıca 4 Mart'tan itibaren gastronomi ve etkinliklere katılım kısıtlamaları gevşetilecek.

3G kuralı (aşı yaptırma, hastalığa yakalanıp iyileşme veya negatif test ibraz etme) restoranlarda/otellerde, 2G plus kuralı (aşı olmuş olanların da, hastalığı atlatmış olanların da test yaptırması) ise kulüplerde ve diskolarda uygulanacak.

Büyük etkinliklerin ise daha fazla katılımcı ile düzenlenmesine izin verilecek.

Anahtar Kelimeler:

almanya saglik bakani karl lauterbach omicron dalgasi gevseme

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