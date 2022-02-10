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Almanya’da PCR testi kararı: Hızlı antijen testi pozitif çıkanlar yaptırabilecek
Almanya’da Sağlık Bakanlığı, yönetmelikte yapılan düzenlemeye göre yalnızca hızlı antijen testi pozitif çıkanların PCR testi yaptırabileceğini açıkladı.
Almanya’da PCR testi kararı: Hızlı antijen testi pozitif çıkanlar yaptırabilecek
10 Şubat 2022 15:55 - İHA Mehmet Koca
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Almanya’da Federal Sağlık Bakanlığı, Covid-19 salgınında test yoğunluğunu azaltmak amacıyla yönetmelikte güncelleme yaptı.

Federal Sağlık Bakanı Karl Lauterbach yaptığı açıklamada, herkesin PCR testi yaptırma hakkı olması gerektiğini ancak yeni düzenleme ile birlikte sadece hızlı antijen testi pozitif çıkanların doğrulama amacıyla PCR testi yaptırabileceğini söyledi.

Güncellenen yeni uygulama kapsamında ayrıca test merkezleri, hastaneler, muayenehaneler, klinikler, acil servisler, sağlık kurumu çalışanları, engelliler ve risk altındaki kişilerin testlerine öncelik verecek.

Almanya Akredite Laboratuvarlar Birliği’ne (ALM) göre ülkedeki 182 laboratuvarın haftalık 3 milyon test kapasitesi bulunuyor.

Geçtiğimiz hafta 2 milyon 470 bin PCR testi yapılan Almanya’da laboratuvarların kapasitesinin yüzde 93'e ulaştığı ve testlerin yarısının pozitif çıktığı belirtildi.

ALM’den yapılan açıklamada, bir önceki haftaya göre pozitif testlerde yüzde 5’lik bir artışın olduğu, bu sayının artması durumunda laboratuvarların kapasitesinin yetmeyeceği ve bu nedenle yeni düzenlemenin yerinde bir karar olduğu ifade edildi

Anahtar Kelimeler:

almanya pcr testi kovid-19 testi hizli antijen testi

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