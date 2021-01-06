Almanya'da vahim tablo: Günde 1019 kişi COVID-19'dan hayatını kaybetti, krematoryumlar doldu taştı

Almanya’da yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınında son 24 saatte 1.019 kişinin yaşamını yitirmesiyle toplam can kaybı sayısı 36 bin 537’ye yükseldi. Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünce (RKI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 21 bin 237 kişiye COVID-19 tanısı konuldu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 808 bin 647’ye çıktı.

Son 24 saatte 1019 kişinin yaşamını yitirmesiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 36 bin 537’ye ulaştı. Ülkede COVID-19’dan iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 451 bine yükseldi.

Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden (DIVI) yapılan açıklamada da 5 bin 569 kişinin COVID-19 sebebiyle yoğun bakımda bulunduğu ve bunlardan 3 bin 123’ünün solunum cihazına bağlı olduğu bilgisi paylaşıldı.

COVID-19 tedbirleri sıkılaştırılarak uzatıldı

Almanya Başbakanı Angela Merkel ve eyalet başbakanları dün yaptıkları toplantıda, ülkede yeni vakalardaki artış hızının düşmemesi ve yoğun bakımda bulunanların sayısının yüksek seviyede seyretmesinden dolayı COVID-19 kısıtlamaları sıkılaştırılmış ve 16 Aralık’tan beri yürürlükte olan mevcut tedbirlerin süresi 31 Ocak'a kadar uzatılmıştı.

Almanya'da Merkel, İngiltere'de ortaya çıkan mutasyona dikkat çekerek tedbir süresini 15 gün uzattı

Krematoryum cesetlerle doldu

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınından bu yana 1 milyon 814 bin 565 vakanın tespit edildiği ve 37 bin 180 kişinin hayatını kaybettiği Almanya'da cesetlerin yüksek sıcaklıklarda yakıldığı bir krematoryum merkezindeki görüntüler kan dondurdu.

Alman medyası, Meissen kentindeki bir krematoryumun COVID-19 nedeni ile hayatını kaybeden kişilerdeki artış nedeni ile tam kapasiteli çalıştığını görüntüledi.Kentte yer alan krematoryumdaki yoğunluk, koronavirüsün ağır bilançosunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, krematoryumda COVID-19 nedeni ile hayatını kaybeden yüzlerce cesetlerinin yer aldığı tabutlarla dolup taştığı görüntülendi.

Alman basınına konuşan çalışanlar, krematoryuma her ay 750'nin üzerinde koronavirüsten dolayı hayatını kaybedenlerin cesetleri geldiğini ifade etti. Çalışanlar, krematoryumunun tam kapasite çalıştığını ifade ederek, şunları kaydetti:

" Endişeliyiz. Her ay yüzlerce insan, uzun süredir oturup dinlendiğimizi hatırlamıyorum."