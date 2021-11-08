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Almanya'da vaka sayıları artışta: Salgın kontrolden çıkıyor
Almanya’da coronavirüs vaka sayıları her gün yeni rekorlar kırıyor. Geçen Cuma 24 saatte virüs bulaşanların sayısı 37 bin 120 ile rekor seviyeye ulaştıktan sonra, bugün de 100 bin nüfus başına bir haftada tespit edilen vaka sayısını gösteren insidans değeri 201,1'e yükseldi.
Almanya'da vaka sayıları artışta: Salgın kontrolden çıkıyor
08 Kasım 2021 17:13 - Amerika'nın Sesi Cem Dalaman
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Şimdiye kadarki en yüksek insidans rakamı 197,6’yla, geçen yıl Aralık ayında kaydedildiği Almanya, bunun hemen ardından tamamen kapanmaya gitmek zorunda kalmıştı. Yapılan açıklamaya göre son 24 saatte 33 ölümle toplam ölüm vakalarının sayısı da 97 bine yaklaştı.

Öte yandan yapılan bir araştırmaya göre Almanya'da 2020 yılında kayda geçen ölümlerin yüzde 4'ü, salgına bağlı. Geçtiğimiz yıl toplam 985 bin 572 kişi yaşamını yitirirken, bunların 39 bin 758'i Corona virüsü nedeniyle öldü.

Almanya’da ülke nüfusunun sadece yüzde 67,1'i tam aşılanmış durumda. Uzmanlar önümüzdeki haftalarda havaların daha da soğuması ve Noel öncesinde çok sayıda insanın bir araya geleceği kutlamaların yoğunlaşacak olması nedeniyle, hem vaka hem de ölüm sayılarının yeniden hızla artacağından endişe ediyor.

Siyaset dünyasındaysa salgına karşı daha önce gevşetilen tedbirlerin yeniden sertleştirilmesi konusu gündeme geldi. Sağlık Bakanı Jens Spahn, daha önce iki kez aşı olan 60 yaş ve üzerindeki herkese güçlendirici üçüncü doz aşının yapılması çağrısında bulunurken, aşı olmayanlara yönelik kısıtlamaların daha da sertleştirilmesi planlanıyor.

Corona virüsünün yayılmasının önüne geçilmesi için ülke çapında, 2G olarak tanımlanan kural uygulamaya alınacak. Özellikle yaşlı bakımevlerine, hastanelere, restoran, sinema, tiyatro ve kapalı alanlardaki etkinliklere sadece aşı yaptıranlarla, enfeksiyon kaptıktan sonra iyileşenlerin alınması söz konusu olacak. Gıda ürünlerinin satıldığı perakende dükkanlar ve eczaneler gibi günlük ihtiyaçların bir parçası olan tüm alanlarda, aşısızlar için serbest hareket alanı daralacak. Siyasetçiler, bu yolla aşı oranının artmasını ümit ediyor.

Anahtar Kelimeler:

almanya coronavirus vaka sayilari salgin covid-19

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