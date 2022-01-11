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Almanya’da yaklaşık 1800 kişiye tarihi geçmiş Biontech aşısı uygulandı
Almanya’nın Bavyera eyaletinin Ebersberg bölgesindeki aşı merkezinde, yaklaşık 1800 kişiye son kullanma tarihi geçmiş BioNTech aşı dozu uygulandığı bildirildi.
Almanya’da yaklaşık 1800 kişiye tarihi geçmiş Biontech aşısı uygulandı
11 Ocak 2022 16:03 - AA
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Almanya'da Ebersberg’deki aşı merkezini işleten Tresec şirketinden yapılan yazılı açıklamada, 1800 kişiye son kullanma tarihi geçmiş BioNTech aşısı yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada hatalı etiketlenmeden kaynaklı olarak, aşı merkezinde 4-6 Ocak tarihlerinde son kullanım tarihi 31 Aralık 2021 olan Biontech aşısının kullanıldığı belirtildi.

Olayın rutin kalite kontrolü sırasında işletmeci şirket tarafından fark edildiği ve Ebersberg bölge yönetimine bildirildiği aktarılan açıklamada, ilgili vatandaşların da bilgilendirildiği ifade edildi.

İki çalışanın görevine son verildi

Açıklamada aşının, uygulanan kişilerin sağlığına olumsuz etkilerinin beklenmediği belirtilerek ilgili kişilerin aşı merkezinde ücretsiz antikor ölçümü yapabileceği ve gerektiğinde tekrar aşı olabileceği bilgisi paylaşıldı.

Açıklamada, söz konusu olay nedeniyle iki çalışanın görevine son verildiği de kaydedildi.

Tresec şirketinin müdürü Liam Klages, ülke basınına yaptığı açıklamada, söz konusu olaydan yaklaşık 1800 kişinin etkilendiğini belirtti.

Anahtar Kelimeler:

biontech tarihi gecmis almanya ebersberg asi dozu

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