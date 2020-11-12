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Almanya'da yoğun bakımda olan COVID-19'lu sayısı en yüksek seviyede
Almanya'nın yoğun bakımda bulunan hasta sayılarında koronavirüs kaynaklı artış yaşanıyor. Salgının başlangıcından bu yana görülen en yüksek seviyeye ulaşıldı.
Almanya'da yoğun bakımda olan COVID-19'lu sayısı en yüksek seviyede
12 Kasım 2020 17:17 - AA
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Almanya Yoğun Bakım ve Acil Durum Derneğinden (DIVI) yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 59 kişi daha yoğun bakıma alındı. 

Böylece COVID-19’dan dolayı yoğun bakıma alınanların sayısının toplamda 3 bin 186’ya çıktığına işaret edilen açıklamada bunun, salgının başından bu yana görülen en yüksek sayı olduğu aktarıldı. Yoğun bakımdaki 1813 hastanın solunum cihazına bağlı olduğu bildirildi.

Hastaneler kapasitenin sınırına gelebilir

Bulaşıcı hastalıklar alanında çalışmalar yürüten Robert Koch Enstitüsünün (RKI) Başkanı Lothar Wieler, düzenlediği basın toplantısında ülkede COVID-19 salgınından dolayı durumun ciddiyetini koruduğunu belirterek yoğun bakımdaki hasta sayısının iki hafta içinde iki kat arttığını ifade etti. "Hastaneler kapasitenin sınırına gelebilir." diyen Wieler, bu konuda özellikle yeterli sayıda sağlık personeli bulunmadığına işaret etti.

Almanya’da son 24 saatte 21 bin 866 kişiye daha COVID-19 tanısı konulduğunu ve COVID-19’a yakalananların sayısının 727 bin 553’e çıktığını açıklayan Wieler, “Günlük yeni vaka sayıları hala çok yüksek. Virüs bazı bölgelerde kontrolsüz yayılabilir.“ uyarısında bulundu.

Wieler, salgında hayatını kaybedenlerin saysının da artmayı sürdürdüğüne dikkati çekerek son 24 saatte 215 kişinin yaşamını yitirdiğini, hayatını kaybedenlerin sayısının toplam 11 bin 982’ye yükseldiğini anlattı.

RKI Başkanı Wieler, yeni vakaları azaltmak için COVID-19 önlemlere sıkı sıkıya uyulması çağrısında bulundu.

Anahtar Kelimeler:

almanya robert koch enstitusu

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