Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Almanya'dan yeni çalışma: Omicron'daki mutasyonlar COVID-19'un şiddetini azaltıyor
Almanya'da yapılan yeni bir çalışmada, corona virüsün Omicron varyantının başak proteinde bulunan yüksek sayıdaki pozitif yüklü amino asitlerin, bulaşılığın artmasına neden olan hücresel negatif yüklü reseptörlere bağlanarak enfeksiyonun şiddetini azalttığını öne sürüldü.
Almanya'dan yeni çalışma: Omicron'daki mutasyonlar COVID-19'un şiddetini azaltıyor
18 Ocak 2022 10:44 - ntv.com.tr
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Almanya'da yapılan yeni bir çalışma, corona virüsün Omicron varyantının başak proteinindeki belirli alanlarında yer alan pozitif yüklü amino asitlerin, önceki varyatlara kıyasla daha yüksek olduğunu gösterdi. 

60'tan fazla genetik mutasyona sahip

ChemBioChem adlı bilimsel dergide yayımlanan araştırmada, corona virüsün son tespit edilen varyantı Omicron’un, virüsün Çin’in Wuhan’da ortaya çıkan orijinal versiyonu ile karşılaştırıldığında 32'si başak proteininde olmak üzere 60'tan fazla genetik mutasyon içerdiği bildirildi. 

Alman bilim insanları, bu mutasyonların Omicron varyantının solunum yolunun konak hücreleriyle etkileşimini nasıl değiştireceğini anlamak için kimyasal modelleme ve simülasyonlara dayalı mevcut çalışmayı yürüttü.

Omicron insan hücrelerine nasıl giriyor?

Bununla birlikte, corona virüsün insan hücresine girişinin ilk adımını hücre yüzeyindeki bir proteoglikan polisülfat olan heparan sülfat proteoglikanlar (HSPG) ile başak proteinin etkileşiminden oluşuyor. Bu adım, hücresel ACE2 reseptörü ile etkileşimden önce gerçekleşiyor. 

Önceki çalışmalar, corona virüsün insan hücrelerine ilk bağlanmasının  viral proteinler üzerindeki anyonik HSPG ve katyonik yamalar arasındaki elektrostatik etkileşim ile ilgili olduğunu göstermişti.

Elektrostatik etkileşimlerin, virüsün konakçı hücrelerle ilk etkileşimini yönlendirebileceği gerçeği, çoğunlukla konakçı ACE2 reseptörü ile viral etkileşime odaklanan en son çalışmalarda vurgulandı.

Enfeksiyonda önemli bir azalma görüldü

HSPG'nin hücre yüzeylerinden enzimatik olarak çıkarılmasını içeren bir çalışma, Covid-19 enfeksiyonunda önemli bir azalma olduğunu gösterdi. Ek olarak, yüksek yüklü elektrolitlerin HSPG'nin virüsle ilk etkileşimini engellediği gösterdi. 

Diğer taraftan, Omicron varyantının başak proteinindeki 32 mutasyonun tümünü analiz eden ekip, corona virüsün orijinal versiyonu ile karşılaştırıldığında , Omicron varyantının değiştirilmiş amino asit dizisinde pozitif yükün +9 arttığını gözlemledi.

Delta varyantının ortaya çıkmasına neden olan önceki mutasyon olayı, +4 pozitif yükün artmasıyla ilişkilendirildi. Virüs varyantlarında bu tür mutasyonların korunması ve zenginleştirilmesi, konakçı hücreye ilk bağlanmada seçici bir avantajı güçlü bir şekilde gösteriyor.

Öte yandan, araştırmacılar tarafından yapılan elektrostatik potansiyel haritalama, corona virüsün orijinal versiyonundaki katyonik yamanın reseptör bağlama motifinden (RBM) farklı olduğunu ortaya koydu.

Delta varyantınta bu katyonik yama, L452R ve T478K yüklü iki mutasyon nedeniyle büyürken, Omicron’da bu yamaya ek olarak, üç komşu yüklü mutasyon (Q493R, Q498R ve Y501H) nedeniyle yeni bir katyonik yama oluştuğu görüldü. Böylece yeni varyantın, hücre yüzeyinde bulunan negatif yüklü HSPG'lere daha güçlü bir şekilde bağlanması bekleniyor.

Ekip, tüm atom moleküler dinamiklerinin simülasyonlarını kullanarak bu hipotezi doğruladı. Omicron, üzerinde iki katyonik yamaya sahip olacak şekilde modifiye edildiğinden daha fazla bulaşıcılığa sahip olduğu, ancak daha az ciddi hastalığa neden olduğu belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

omicron varyanti almanya basak protein coronavirus enfeksiyon

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.