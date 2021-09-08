Almanya'ya Sinovac ile giriş yapılamamasına mahkeme de onay verdi

Almanya, aşılarını tamamlamış AB vatandaşı olmayan kişiler için seyahat kısıtlamalarını bundan kısa bir süre önce gevşetmişti. Ancak uygulamanın sadece Avrupa İlaç Dairesi (EMA) tarafından kullanım onayı verilen aşıları kapsadığı da açıklandı.

Bu aşılar BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca ve Johnson&Johnson. Özellikle bu yılın ilkbahar aylarına kadar Türkiye'de sıklıkla kullanılan Çin aşısı Sinovac, söz konusu listenin dışında bulunuyor ve Türkiye’den Almanya’ya gelmek isteyenler için engel oluşturuyor.

Berlin İdari Mahkemesi’nin aldığı karar, hükümetin bu konudaki tavrını onayladı. Sinovac yaptırdığı için Almanya’ya gelmesine izin verilmeyen bir İran vatandaşıyla ailesi tarafından yapılan itirazı değerlendiren mahkeme, kararında, "AB vatandaşı olmayanlara, Sinovac aşısıyla tam aşılanmış olmalarına rağmen seyahat kısıtlamaları uygulanması hukukidir" dedi.

Başvuruyu "Şikayetçinin Sinovac yaptırdığı için Almanya’ya giriş yapamamasının, temel haklarına müdahale olmadığı" gerekçesiyle geri çeviren mahkeme, bu konuda bağlayıcı olan aşıların Avrupa İlaç Dairesi (EMA) tarafından kullanım onayı verilenler listesinde yer aldığını ekledi.

İdari mahkeme ayrıca Schengen Anlaşması’na göre kamu sağlığına tehdit oluşturanların Almanya’nın da dahil olduğu Schengen ülkelerine girişlerinin engellenmesinin de yasal olduğunu ifade etti.

Bu uygulamanın ötesinde, Türkiye’deki Alman konsolosluklarının, birinci dereceden aile yakınını ziyaret etmesini gerektirecek acil bir seyahat nedeni bulunmayanlar için vize vermemesi de ülkeye girişleri kısıtlayan bir başka yöntem.

Yeni önlemler için aşı sayısı ve yoğun bakım doluluk oranına bakılacak

Bu arada Almanya’da Corona virüsü salgını başladığından bu yana enfekte olanların sayısı 4 milyonu geçti. Vaka sayısı 4 milyon 30 bin 681’e yükselirken, son 24 saatte 35 kişinin hayatını kaybetmesiyle bugüne kadar Coronavirüs kaynaklı ölüm sayısı 92 bin 448 olarak açıklandı. Son yedi günde 100 bin kişide virüse yakalananların oranı olan insidans değeri, 82,7 şeklinde tespit edildi. İnsidans değeri şu ana kadar Almanya’da kısıtlamalarla ilgili kararlarda en önemli kıstas olarak kabul ediliyordu. Ancak Merkel hükümeti bundan sonra insidans yerine aşılanma oranıyla hastanelerdeki yoğun bakım yataklarının doluluk oranının belirleyici olmasına karar verdi.

Yapılan açıklamada, yoğun bakımlardaki Corona virüsü hasta sayısının 5 bini geçmesi durumunda kritik eşiğin aşılacağı kaydedilirken Corona virüsüne bağlı olarak yoğun bakımda yatanların sayısı bin 348 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Jens Spahn, eskiden insidans değerinin 50'yi aşmasıyla önlemlerin sertleştiğini hatırlatarak yeni uygulamanın, aşılarını tamamlayanlar açısından önemli olduğunu, nitekim dükkanların ve okulların kapanmasının artık gündeme gelmeyeceğini, yoğun bakımda olanlarınsa hemen hepsinin aşı olmayanlardan oluştuğunu açıkladı. Almanya’da şu ana kadar nüfusun yüzde 61,6’sı COVID-19 aşısını tamamladı.

Bu arada Angela Merkel, 26 Eylül’deki genel seçimler öncesi Federal Meclis‘te yaptığı son konuşmasında, aşı olmayanlara çağrıda bulundu. Aşıların güvenliğine ve yararına vurgu yapan Merkel, ülkede kullanılan tüm aşıların gerekli klinik testlerden geçerek onay aldığını belirtti. Merkel, "Aşı sadece yararlı oluyor. Kendinizi ve sevdiklerinizi koruyabiliyorsunuz. Aşılama bize özgürlüğü de geri getiriyor" diyerek vatandaşlara aşılanma çağrısı yaptı.