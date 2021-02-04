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Amerika eğitimin aksamasından rahatsız: Öğretmenler aşısı olmasa bile okullar açılabilir
ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri Direktörü Dr. Walensky, öğretmenler yeni tip koronavirüs (COVID-19) aşısı olmasa bile okulların yüz yüze eğitime açılabileceğini açıkladı
Amerika eğitimin aksamasından rahatsız: Öğretmenler aşısı olmasa bile okullar açılabilir
04 Şubat 2021 08:49 - AA
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ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC) Direktörü Dr. Rochelle Walensky yaptığı açıklamada, okullarda maske kullanımının ve sosyal mesafenin virüsün yayılmasını engelleyeceğini belirterek "Öğretmenlere aşı uygulanması okulların güvenli bir şekilde açılması için ön koşul değil." ifadesini kullandı.

Öte yandan Beyaz Saray COVID-19 koordinatörü Jeff Zients, Kongreyi okulların güvenli şekilde açılması için ek fon sağlamaya çağırdı.

ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı 27 milyon 28 bin 739'a çıktı

ABD'de COVID-19 salgını nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 3 bin 638 artarak 457 bin 884'e yükseldi.

COVID-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, ABD'de virüs tespit edilen kişi sayısı son 24 saatte 115 bin 767 artışla 27 milyon 28 bin 739'a çıktı.

Salgın nedeni ile yaşamını yitirenlerin sayısı 3 bin 638 artarak 457 bin 884'e ulaştı.

Bugüne kadar iyileşenlerin sayısı 16 milyon 752 bini ve COVID-19 testi yaptıranların sayısı 315 milyon 614 bini geçti.

Anahtar Kelimeler:

abd covid-19 okul

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