Amerikan Hastalık Kontrol Dairesi verileri açıkladı: İlk açılacak yerler okullar olmalı

MEDİMAGAZİN-Amerikan Hastalık Kontrol Dairesinin (CDC) 13 Ocak’ta yayımlanan son haftalık Haftalık Morbidite ve Mortalite Raporunda yer alan verilere göre K12 (okul öncesinden 12. Sınıf sonuna kadar olan) okulların önlemler alınarak yüz yüze açık olması, uzaktan eğitimle kıyaslandığında COVİD salgınında artışa neden olmadığı belirlendi.

Yayımlanan raporda 1 Mart 2020-12 Aralık 2020 arasında toplanan demografik verilerin analizi yer alıyor.

CDC tarafından yayımlanan rapora göre, K12’de yüz yüze eğitim verilen yerleşim yerlerindeki COVID-19 insidansları ile yalnızca uzaktan eğitim yapılan sınıfların bulunduğu yerleşim yerlerindeki COVİD-19 insidanslarının benzer bulgular içerdiği görülüyor. Rapora göre, yalnızca çevrimiçi eğitim sunan ilçelerde 100 bin kişide 418 vakaya rastlanırken, yüz yüze eğitimin gerçekleştiği ilçelerde, 100 binde 401 COVID-19 vakası tespit edildi.

CDC yayımladığı rapor çerçevesinde, K12 okullarının, diğer tüm kısıtlamalar uygulandıktan sonra başka çare kalmaması durumunda kapatılması ve güvenli olduğunda ilk açılacak yerler olarak öncelik verilmesi tavsiyesinde bulundu.

1 Mart ve 12 Aralık tarihlerini kapsayan çalışmada çocuklar, gençler ve genç erişkinler arasındaki COVID-19 sayılarını analiz edilerek, çocuklardaki artış eğilimleri yetişkinlerde meydana gelen eğilim ile karşılaştırıldı.

Bu süre içerisinde ABD’de 0-24 yaş arası 2,8 milyondan fazla vaka bildirildi. Bu vakaların yüzde 57'si 18-24 yaşlarında olduğu görüldü. Raporda, 18 yaş altı çocuklarda tespit edilen enfeksiyon sayısının, giderek arttığı dikkati çekti. Veriler incelendiğinde, 10 yaş ve altındaki çocukların en düşük vaka sayısına sahip grup olduğu belirlendi. Küçük çocuklar arasında vaka sayısının daha az olması, kreşler, anaokulları ve ilkokullarda COVID-19 bulaşma riskinin lise, ve üniversitelerden daha düşük olabileceğini işaret etti.

0-18 yaş grubu dikkate alındığında, enfekte kişilerin oranı diğer yaş gruplarından daha az olarak görülmekle birlikte, bu yaş grubunda enfeksiyon sayısının toplumu da takip ederek azalıp artma eğiliminde olduğu dikkat çekti.

En fazla artış 18-24 yaş arası genç erişkinlerde

Analiz sonuçları incelendiğinde, genç erişkinlerde (18-24 yaş) yaşanan vaka artışının, diğer yaş gruplarındaki artışlardan daha fazla gerçekleştiği görüldü. Bu durum genç erişkinlerin, küçük çocuklardan daha fazla toplumsal geçişe katkıda bulunabileceğine işaret ediyor.

ABD’li yazarlar, 7 Aralık itibarıyla, K-12 okul bölgelerinin yaklaşık yüzde 62'sinin ya tam ya da kısmî yüz yüze öğrenim sunduğunu, ancak okullarda çok az sayıda salgın rapor edildiğini yazdı.

CDC’nin raporunda, toplumsal bulaşın öğrencilerin maske ve mesafe kuralarına uymamaları durumunda engellenemeyeceği belirtilirken, yapılan araştırmanın sınırlılığı “bu süre zarfında ne kadar öğretmenin hasta olduğu konusunda bir bilgiye yer verilememiş olması” olarak dikkat çekti.

Rapordaki ifadelere göre okulların yüz yüze eğitime güvenli bir şekilde açılabilmesi ve öğrenciler, öğretmenler ve personelin salgından korunabilmesi için toplumdaki COVID-19 görülme sıklığının azaltılması gerekliliğine dikkat çekildi ve şu ifadeler kullanıldı: “Enfeksiyon toplumda ne kadar yaygınsa okulda da ancak o kadar yaygın olabilir.”