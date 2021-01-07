Amerikan sağlık sistemi çökmek üzere: Tırlar morg haline getirildi

ABD'de sık sık tartışılan, her seçim döneminde siyasilerin iyileştirme sözü verdiği ve son olarak yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla mücadelede yetersiz kalan sağlık sistemi, hızla artmaya devam eden vakalar karşısında çökme riski ile karşı karşıya kaldı.

Bir ayı aşkın süredir COVID-19 yüzünden hastaneye kabul edilenlerin sayısının günlük 100 binlerin üzerinde seyretmesi yatak ve yoğun bakım ünitelerinin kapasitelerini zorlamaya başladı.

Rekor seviyelere ulaşan vakalar karşısında zayıf ve yorgun düşen sağlık sistemi, kışın gelmesiyle ve özellikle de tatil sezonunda uyarılara rağmen seyahatler nedeniyle zorlu bir sınavdan geçiyor.

Vaka sayısının 21,8 milyonu geçtiği ABD'de şu ana kadar 369 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

Uzmanlar ise hız kesmeden artan vakaların halihazırda kırılgan ve yetersiz olan sağlık sistemini çökertebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

Sağlık Bakanlığına göre de ülke genelindeki hastanelerin doluluk oranı kritik seviyelere yükselirken, yoğun bakım ünitelerindeki boş yatak oranı yüzde 15'in altına düştü.

Salgının başlarında maske, koruyucu kıyafetler ve suni solunum cihazlarının yetersiz kaldığı ABD'de, önlükleri tükenen hemşirelerin önlük haline getirdikleri çöp poşetlerini giydiği görüntüler ABD'nin salgın karşısında hazırlıksız olduğu gerçeğini gözler önüne serdi.

Hastaneler ve sağlık çalışanlarının da yetersiz kaldığı ülkede COVID-19 yüzünden ameliyatlar askıya alındı.

Küresel salgının merkezi haline gelen ve artan vakalarla başa çıkmakta zorlanan New York'a ABD Başkanı Donald Trump, 30 Mart 2020'de donanmaya ait 1000 yataklı USNS Comfort Hastane Gemisini göndermek zorunda kaldı.

Hastanelerin dolmaya başladığı New York'ta Central park ve kentin en büyük fuar alanı Javitz Center'da geçici hastaneler kuruldu.

New York'ta günlük bine yaklaşan ölümler yüzünden morglarda yer kalmazken, hastane önlerine getirilen tırlar morg haline getirildi.

Rekor sayıdaki ölümler yüzünden yine New York'ta Bronx yakınlarındaki Hart Adası'nda açılan toplu mezarlar da hafızalara kazındı.

Aşılama yavaş ilerliyor

COVID-19 salgınıyla mücadele yetersiz kalan Amerikan sağlık sistemi, aşılama konusunda da beklentilerin gerisinde kaldı.

ABD Haslıkları Kontrol ve Önleme Merkezine (CDC) göre, ülkede 17,2 milyon doz aşı dağıtılırken, şimdiye kadar sadece 5,3 milyon kişiye aşı yapılabildi.

Trump yönetimi 2020 sonuna kadar 20 milyon doz aşı yapılması hedefini gerçekleştiremezken, başta ABD başkanlığına seçilen Joe Biden aşılama sürecini yeteri kadar hızlı olmamakla eleştirdi.

Aşılama programı bu hızla devam ederse Amerikan halkının aşılanmasının yıllar süreceğini belirten Biden, göreve geldiği ilk 100 gün içinde 100 milyon doz aşı yapılacağı taahhüdünde bulunmuştu.