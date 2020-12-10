Ankara Şehir Hastanesinde teması azaltmak için 'görüntülü görüşme' yapılıyor

Ankara Şehir Hastanesinde, pandemi şartlarında teması olabildiğince azaltmak için farklı uygulamalar yapılıyor. Bu kapsamda özellikle yoğun bakımdaki çocuk hastalar, yakınları ile görüntülü görüştürülüyor. Meryem Eda ve Mehmet Bayram çifti de yeni doğan ve yoğum bakımda tedaviye alınan ikiz bebeklerinden birisini, tablet kamerasından görüntülü görebiliyor. Bayram çifti, sağlık görevlilerinin yardımıyla yoğun bakımdaki bebeklerini izleyip, hasret gideriyor.

Baba Mehmet Bayram, hastanenin uygulamasının kendileri açısından bu dönemde çok iyi olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

“Doğumdan sonra bebeklerimin yanına girip görmeyi çok istiyordum. Daha sonra buradaki hemşireler bize hastanelerinin böyle bir uygulamaları olduğunu; şu anki sıkıntılı süreçten dolayı da bizlerin de onlara yardım etmemiz gerektiğini söylediler. Biz de sonuna kadar onlara yardım ediyoruz. Maalesef bu pandemi sürecinden dolayı ve özel odada yattığı için bebeklerimizden biri ile birebir temas halinde olamıyoruz; ama tablet ile görüştüğümüzde dahi bu yetmese de yine içimize bir su dökülüyor.”

Ankara Şehir Hastanesi Kadın Doğum Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Özlem Moraloğlu Tekin de, “Pandemi nedeni ile teması azaltmamız gerekiyor. Bunun için böyle bir uygulama başlattık. İsteyen aileler çocuklarıyla bu şekilde görüşebiliyor. Aileler bu uygulamadan çok mutlu. Tablet üzerinden bebeğini sevenler var” diye konuştu.

