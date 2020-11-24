Ankara Tabip Odası Başkanı Karakoç: ‘Covid-19 hastalarını yatak boşaldığında çağırıyoruz’

Vakaların hızla artışıyla birçok kentte hastaneler alarm veriyor. Ankara Tabip Odası (ATO) Başkanı Ali Karakoç, Ankara’daki hastanelerin dolduğunu ve Covid-19 hastaları için yatak bulunamadığını belirtti.



BirGün’den İsmail Arı’nın haberine göre, ATO Başkanı Karakoç, pozitif vakanın evine gidip gelmesinin çok zor olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

“Salgının merkezi son zamanlarda İstanbul olsa da Ankara’da da kötü bir süreç yaşanıyor. Hastalara boş yatak bulamıyoruz” dedi. Karakoç, BirGün’e yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Covid-19 hastalarını, hastanelerde yer olmadığı için adreslerini ve telefonları alarak ya evlerine gönderiyoruz ya da gözlem odalarında veya acil servislerde bekletiyoruz. Evlerine gönderdiğimiz hastaları yer açılınca, yatak boşalınca çağırıyoruz.”



ÖFKELERİ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİYOR

“Pozitif vakanın evine gidip gelmesi çok zor” diyen ATO Başkanı Karakoç, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bazı Covid-19 hastalarının aracı yok. Bazıları da başkalarının kullandığı araçla gelip gidiyor hastaneye. Bu durumda da aracı kullanan büyük risk altında oluyor, Covid-19 hastasıyla temaslı oluyor. Hastalar da zaman zaman bu durumda öfkelerini sağlık çalışanlarına yöneltiyor.”

AMELİYATHANELER YOĞUN BAKIMA ÇEVRİLDİ

Ankara Şehir Hastanesindeki ameliyathanelerin ardından yeni doğan yoğun bakım ünitelerin “yetişkin yoğun bakım” ünitesine çevrildiğini söyleyen Karakoç şu bilgileri verdi; “Hastanede yoğun bakım yatak sayısı 16’dan 24’e çıkarıldı. Burada yoğun bakım doluluk oranı yüzde 85 civarında. Çalıştığım Yenimahalle Devlet Hastanesi’nde ise yüzde 90 seviyesinde.”

Üç ay temaslı sayılmayacak

Bilim Kurulu tarafından hazırlanan temaslı algoritması da 20 Kasım’da bir kez daha güncellendi. koronavirüs tanısı alan ve ardından iyileşen kişiler son üç ay içerisinde başka bir pozitif vaka ile temas etse dahi temaslı kabul edilmeyecek. Bu kişiler test sonuçlarının negatife dönmesini takip eden üç aydan sonra temaslı olmaları halinde listeye alınacak.