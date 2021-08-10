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Ankara ve Ordu yüksek aşılama oranları ile düşük riskli iller arasına girdi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla iki ilin daha düşük riskli iller arasına girerek haritada mavi rengi aldığını duyurdu.
Ankara ve Ordu yüksek aşılama oranları ile düşük riskli iller arasına girdi
10 Ağustos 2021 09:25 -
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden Günlük Covid-19 tablosunu paylaştı.

Ankara ve Ordu şehirlerinin yüzde 75 aşılama oranını geçerek haritada mavi rengi aldığını duyuran Fahrettin Koca, çevre illeri de aşılamada hızlanmaya davet etti. Bakan Koca illerin haritadaki durumlarını,

"Ankara, Covid-19’a karşı %75’i aşan aşılanma oranıyla artık Düşük Riskli İller arasında. Haritamızdaki yeni rengi Mavi. Bolu, Çankırı, Kırıkkale, Kırşehir, Aksaray ve Konya, başkentin aşı olma kararıyla kararı uygulama hızını örnek almalı."

 

 

"Ordu, Covid-19’a karşı %75’in üstünde aşılanma sağduyusunu gösterdi. Riski düşüren aşılanma oranıyla Ordu’nun haritamızdaki yeni rengi Mavi. Tüm kıyı şeridi illeri rengini Maviye çevirmeli. (Ton fark etmez. Karadeniz mavisi de bize uyar.)" sözleri ile ifade etti.

Anahtar Kelimeler:

ankara ordu vaka sayisi asilama orani dusuk riskli mavi

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