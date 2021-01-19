Ankara'da pandemi hastanelerine başvuran hasta sayısı yüzde 80 oranda azaldı

Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüsle mücadele kapsamında aldığı tedbirler ile hasta ve vaka sayıları düşerken, bunun sonucunda hastanelerin yükü de önemli oranda azaldı. Başkent'teki pandemi hastanelerinde koronavirüs hastalığı şikayetiyle başvuran hasta sayısında yüzde 80'lere varan düşüş meydana geldi.

Ankara Şehir Hastanesi Acil Tıp Kliniği İdari ve Eğitim Sorumlusu Prof. Dr. Hakan Oğuztürk, COVID-19 hastalığı şikâyetiyle acil servise başvuran hasta sayılarında ciddi anlamda azalma olduğunu söyledi. Oğuztürk, şunları bildirdi:

"Yüzde 60'ın üzerinde bize başvuran hasta sayısının azaldığını söyleyebiliriz. Bu durum bize şu şekilde fayda verdi; Covid-19 hastaları için ayırmış olduğumuz alanların bir kısmı dezenfeksiyon sonrası tekrar eski koronavirüs olmayan hastaların da kullanımına açılmış durumda. Vakaların azalması tabii ki bizler için mutluluk kaynağı."

'CİDDİ BİR BOŞLUK SÖZ KONUSU'

Ankara Şehir Hastanesinin COVID-19 ile mücadelede Türkiye'nin merkez üssü konumunda olduğunu da ifade eden Oğuztürk, şunları söyledi:

"Ciddi anlamda bir yatak potansiyelimiz var. Yoğun bakım anlamında hem Ankara'nın hem de çevre illerin birçok hastasını kabul ettik ve etmeye de devam ediyoruz. Bu anlamda yatak problemi bu sürecin hiçbir anında yaşanmadı. Şu anda şunu kesin bir şekilde söylemek gerekiyor ki, Ankara Şehir Hastanesi’nde Covid-19 hastaları ile ilgili olarak hem yoğun bakım hem de servisteki yatakları anlamında ciddi bir boşluk söz konusu."

'1-2 AY İÇİNDE KISITLAMALARIN KALKMASI ÖNERİLEBİLİR'

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi COVID-19 Koordinatörü, Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Cantürk Taşçı da süreç içinde Temmuz ve Ağustos aylarında hasta sayısında artış olduğunu, buna bağlı hem poliklinik hem de yatan hasta sayısı ile yoğun bakımdaki hasta sayılarının arttığına dikkat çekerek, şöyle söyledi: