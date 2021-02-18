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Antalya'da bir doktor daha COVID-19'a yenik düşerek hayatını kaybetti
Antalya’da kendine ait sağlık merkezi bulunan Dr. Rıza Uğur Keçecioğlu, yakalandığı koronavirüse yenik düşerek hayatını kaybetti
Antalya'da bir doktor daha COVID-19'a yenik düşerek hayatını kaybetti
18 Şubat 2021 17:48 - İHA
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Antalya’nın tanınmış doktorlarından özel bir hastanenin de eski Genel Müdürü olan Dr. Rıza Uğur Keçecioğlu yakalandığı Covid-19 nedeni ile yaşamını yitirdi.

Kendine ait sağlık merkezinde tıbbi estetik ve ozon terapi üzerine hizmet veren Dr. Rıza Uğur Keçecioğlu (50), yaklaşık 40 gün önce kliniğinde koronavirüse yakalandı.

Durumu ağırlaşan Keçecioğlu, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi yoğun bakım ünitesindeki tüm tedaviye rağmen hayatını kaybetti.

İki çocuğu olan Dr. Keçecioğlu kentte mesleğinin yanı sıra, tavla, motosiklet ve fotoğraf tutkunu olarak biliniyordu.
 

Anahtar Kelimeler:

dr riza ugur kececioglu yogun bakim covid-19

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